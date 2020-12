Exclusiv. Andia de la DJ Project: „Sunt goluri din inimă care nu pot fi acoperite”

Tânăra ne-a acordat un interviu în exclusivitate. Hai s-o cunoști!

Pandemia te-a prins singura. Cum a fost sa treci prin aceasta perioada, grea pentru toti de altfel, fara un iubit langa tine? Ai simtit lipsa unei relatii in izolare?

Da, m-a prins intr-adevar singura. A fost relativ ok, pentru ca am fost acasa si am petrecut mai mult timp cu familia. Inainte eram plecata destul de des pentru concerte si nu apucam sa fac asta pe cat de mult mi-as fi dorit, deci cred ca acum m-am revansat fata de ei. Dar totusi, uneori, mai aveam momente cand ma gandeam ca ar fi bine sa fi avut pe cineva. Sunt unele goluri din inima care nu pot fi acoperite, orice ai face. Insa cred ca toate se intampla la timpul lor.

Care sunt 3 lucrurie pe care lumea nu le stie despre tine?

Sunt mai sensibila decat arat. Pe langa asta, un alt lucru este faptul ca mi-a fost foarte greu cand am pasit in industria muzicala, deoarece simteam o presiune, atentia era catre mine si m-am simtit coplesita. Dar usor, usor, ma obisnuiesc cu tot ce se intampla, lucrez mult cu mine si lucrurile incep sa vina natural. Un funny fact este ca mie imi place extraordinar de mult patrunjelul. Imi cumpar cateodata si-l mananc simplu.

Din punct de vedere muzical, cum a fost sa nu mai pleci atat de des la concerte? Cum ai folosit acest timp?

A fost foarte ok pentru mine primele 2 luni, pentru ca a fost o pauza de la haos. Dupa care, am inceput sa ma plictisesc, sa imi fie dor de scena si de public. Am lansat si piesa Slabiciuni in iunie impreuna cu baietii de la Dj Project si eram nerabdatoare sa o cant in fata publicului. Acum am lansat „Anotimpuri“ și din nou, abia asteptam sa simt feedback-ul oamenilor la concerte. Cred ca partea cea mai grea a trecut, iar de la anul voi putea reveni pe scena. Sper cel puțin.

Chiar daca nu am mai plecat, am folosit acest timp pentru a petrece cat mai multe ore in studio, pentru a inregistra piese si idei noi pe care le voi impartasi cu voi cat de curand.

Te-ai lansat rrecent pe piata muzicala romaneasca si ai avut succes inca de la primele piese si colaborari. Cum faci fata rapiditatii cu care se intampla lucrurile?

Cum am mai spus, am fost coplesita. Dar a fost un amalgam de sentimente implicate. Eu inca nu pot constientiza ca aproape tot ce am lansat, a fost pe locul întâi. Sunt fericită, increzatoare si recunoscatoare pentru tot ce am realizat si voi realiza de acum inainte.

Cum „simti“ care sunt proiectele din care faci parte? Ai vreun ritual pe care il respect atunci cand iti exersezi vocea sau cand esti in studio?

Ce e foarte tare (si asta am descoperit in studio) e faptul ca piesele care mi plac imi ies din prima. Mai exact, daca simt piesa, nu stau foarte mult pe interpretare, nu e nimic gandit, ori tehnic. Asa s-a intamplat cu toate proiectele din care am facut parte.

Ce pregatesti pentru urmatoarea perioada?

Desigur ca foarte multe piese, care sper sa fie peste asteptarile voastre, si de ce nu, pe viitor un posibil album.

