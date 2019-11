Elvis Presley a apărut în emisiunea lui Ellen DeGeneres VIDEO

În ediția de Halloween al show-ului Ellen DeGeneres Show, Regele Rock and Roll-ului și-a făcut apariția și a salutat în modul lui specific: „Thank you, thank you very much” (vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult”. Doar că pe scenă nu se afla cu adevărat Elvis, ci Jason Momoa, care a decis să se costumeze în celebrul muzician.

Momoa a dezvăluit că este un mare fan al lui Presley. Mai mult, el a precizat că este „obsedat” de Elvis, astfel că era firesc să apară astfel de Halloween.

„Sunt obsedat de Elvis. Mama m-a crescut cu el și eram atât de obsedat încât mi-am cumpărat o bicicletă ca a lui și mi-am luat un Caliac din `55”, a mărturisit Jason Momoa.

Când Ellen l-a întrebat dacă s-a mai înbrăcat ca Elvis în trecut, actorul a recunoscut că a mai făcut-o o singură dată.

„De fapt, am făcut-o de Halloween pe când aveam 19 ani, iar acela a fost prima dată când mă aflam în Los Angeles. Lucram la un mic show numit… Baywatch”, a spus actorul.

De asemenea, el a povestit că se afla în Hawaii, lucrând cu multe femei frumoase care l-au invitat la o petrecere de Halloween la vila Playboy.

„Așa că un Jason de 19 ani a apărut ca un tânăr Elvis, iar aceasta este a doua oară când îl interpretez. Halloween-ul este bun pentru mine”, a mai zis Jason Momoa.



Sursă foto: Hepta, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro