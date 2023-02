Deliric, mesaj dur pe rețelele de socializare: „Anonimatul în spatele tastelor naște monștri”. Ce l-a supărat pe iubitul Innei

Deliric a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare, după ce a fost invitat în podcastul „Beach, please”, unde a vorbit despre muzica românească din ziua de azi.

Iubitul Innei s-a arătat deranjat de mesajele primite după ce a făcut câteva afirmații referitoare la muzica hip-hop, în timpul podcastului.

Deliric, mesaj dur pe rețelele de socializare

Aflat în drum spre munte, Deliric a postat un mesaj dur pe Instagram, în care îi critică pe cei care trimit tot felul de mesaje nepotrivite, dar a explicat și felul în care vede el că a avansat lumea muzicii hip hop în România.

„Ieri s-a dezbătut foarte aprins în comments subiectul „cea mai bună perioadă din hip hop-ul românesc”. Totul a plecat de la un titlu care rupt de context suna exploziv: „Acum este cea mai bună perioadă a muzicii românești”. M-am gândit că merită reluat subiectul, săvă zic ce concluzii am tras eu citind comentariile și cum văd eu situația”, a scris Deliric pe Instagram.

„Mulți care comentează sunt gherțoi necivilizați, dar asta nu este o noutate. Anonimatul în spatele tastelor naște monștri. Mai ieșiți în lume, mai vorbiți cu oameni”, le-a transmis artistul celor care comentează pe rețelele de socializare.

„Majoritatea glorifică orice altă perioadă în afară de prezent. Finalul anilor 90 cu Mafia, La Familia și sindicatul Rans, începutul anilor 2000 cu Paraziții, 2005 cu CTC și Zale, specii și nimeni altul câțiva ani mai târziu, perioada de glorie Okapi, ITP și scăpat de sub control 2010-2011, perioada forța Haarp cord etc. Eu am trecut prin toate și sunt de acord că fiecare are frumusețea ei. Totodată consider că s-a îmbunătășit gradual. Perioada anilor 2000 era mai bună decât anii 90 pentru că aveai în continuare și Mafia, La Familia, Rans, aveai și Paraziții și ctc și Zale și Facemrecords și Hades și Urban Records”, a explicat logodnicul Innei.

Logodnicul Innei le răspunde internauților: „Privești partea goală a paharului”

Invitat în podcastul lui Costi Max, „Beach, Please”, Deliric a vorbit despre cariera de artist, planurile de viitor, dar și despre muzica românească. După acea , artistul a primit numeroase mesaje în care îi erau criticate afirmațiile.

„Mulți focalizează pe partea goală a paharului în loc să se bucure de partea plină. Vreau să enumăr câteva aspecte pozitive pe care le văd eu în ultimii ani: e foarte accesibil accesul la studiorui, foarte ieftin să îți faci propriul set up. În consecință, avem sute de beatmakeri care fac treabă bună”, a explicat Deliric.

După ce a primit numeroase mesaje în care era criticat un anumit tip de muzică, logodnicul Innei a ținut să facă câteva precizări: „Când scotea sindicatul rans piese aveau succes Andre și N&D. Asta nu înseamnă că nu era mișto rans. Dacă zici că muzica actuală e nașpa pentru că focusezi pe ce ascultă alții în loc să asculți artiștii preferați, nu e fair față de ei”.

„Mulți dintre artiștii voștri peferați au încetat să mai facă muzică pentru că nu și-au mai permis. Susține-ți artiștii preferați. Bucură-te când fac și ei bani. Nu, nu s-au stricat. Abia acum reușesc și ei să respire mai liniștiți. O să facă muzică cu și mai mare aplomb”, a mai transmis Deliric.

Mesajul artistului a fost apreciat și de Jean Gavril: „O plăcere să citesc acest text. Mulțumim! Se aplică și la rock exact la fel”.

Sursă foto: Instagram