Daniel Onoriu a fost detubat! Detalii noi de la verișoara sa: „Situația nu e roz”

Daniel Onoriu se află în continuare la spital după operația sa eșuată de micșorare a stomacului, iar verișoara lui, Rebeca Onoriu, a oferit noi detalii despre pilot.

Despre momentul traumatizant în care pilotului Daniel Onoriu i s-a făcut rău a povestit chiar mătușa lui, Rebeca Onoriu, care este fiica lui Gabi Luncă. „Pe 24 noiembrie, a făcut o intervenție de micșorare de stomac”, a spus ea pentru Click. „A ajuns acasă și a căzut din picioare, a văsat sânge. A căzut peste soția lui, care din fericire a avut putere să-l ridice. A pierdut doi litri de sânge. Dacă există unu la sută șanse de supraviețuire noi ne agățăm de ele! Colegii lui motocicliști s- au mobilizat, s-a completat necesarul de sânge încă de la primele ore ale dimineții după ce am dat anunțul. Le mulțumim”.

A trecut peste o lună de când Daniel Onoriu a ajuns în stare gravă la spital. Rebeca Onoriu a vorbit în direct la Star Magazin, la Antena Stars, unde aceasta a mărturisit că pilotul a fost detubat. Cu toate acestea, lucrurile nu stau încă bine, pentru că el încă este sedat.

„El este încă în stare critică”, a zis Rebeca Onoriu, citată de Spynews. „Fratele meu este cel care stă încă de la primele ore ale dimineții de vorbă cu medicii și imediat ce are raportul ni-l transmite și nouă. Situația nu e una roz, însă tragem nădejde în fiecare zi și fiecare zi să fie spre vindecarea lui Daniel. De câteva zile nu mai e intubat, e sedat, el are canulă introdusă, însă i s-a mișcorat cantitatea de sedare, dar el e în continuare cu septicemie. Are două abcese de puroi și este în continuare pe antibiotice, tratament indicat de domnul Streinu Cercel cărora îi mulțumesc public, și numărul leucocitelor care cresc și scad de la o zi la alta”.

Încă de la început, familia lui Daniel Onoriu s-a gândit la posibilitatea de a-l transfera la un spital din afara țării. Însă organismul bărbatului nu ar putea rezista unui asemenea transfer în situația în care se află.

Operația de micșorare a stomacului este vindecată. Însă problema cea mai mare, care îl ține pe Daniel Onoriu în spital în prezent, este septicemia cauzată de operație.

Foto – Instagram