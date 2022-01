Înainte de a pleca în vacanță la schi în Austria, Giulia Anghelescu, soțul ei, Vlad Huidu, și copiii lor, Mikael Eduard și Antonia Sabina, s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2. După vindecarea de COVID-19, solista încă mai are o serie de probleme de sănătate.

Cum se simte Giulia Anghelescu după vindecarea de COVID-19

„Am crezut că sunt vreo deosebită sau că m-au apucat bătrânețile, așa cum mi-a zis soțul, și de-asta mă dor toate cele, dar nu, așa este după COVID-19 la unele persoane. Nu pot decât să mă bucur, sper măcar să mă mai lase până plecăm în vacanță, pentru că eu așa nu pot să schiez. O să treacă și astea…”, a declarat cântăreața în mediul online.

La începutul lunii, după rezultatul pozitiv al analizelor, Giulia declara: „Avem simptome de viroză, de o răceală comună. Ne-am testat rapid, toate testele au ieșit negative, de-asta nu ne-am făcut griji. Apoi am aflat că testele rapide nu arată această variantă de COVID-19 decât foarte târziu. Bine că suntem bine, asta e tot ce contează”.

Pentru solistă și pentru soțul ei, perioada de izolare impusă de pandemia de coronavirus a fost un prilej să-și consolideze relația.

„Pentru mine și soțul meu [2020] a fost cel mai bun an ever. (…) A fost cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla. Nu știam multe lucruri unul despre altul. În martie, când am intrat în izolarea cea mare, am zis: «Vlade, dacă ieșim de aici fără să ne tăiem, să ne tranșăm, suntem ok!». Nu numai că am ieșit mai bine și suntem mai bine, dar ne-am redescoperit și totul merge mult mai ușor la noi în familie. Știu, e șocant! Sunt extrem de recunoscătoare pentru absolut tot”, dezvăluia Giulia în decembrie 2020, în emisiunea „Vorbește Lumea”.

„Cred că cel mai important este faptul că în sfârșit am reușit să stau acasă cu cei mici, lucru pe care mi-l doream de mulți ani”, a mai spus atunci.

Recent, în mediul online, Giulia a dezvăluit cum s-au cunoscut ea și Vlad. „Ne-am cunoscut la o emisiune, după care ne-am împrietenit și am rămas prieteni. După ce am fost prieteni foarte apropiați, ne-am împrietenit mai bine și asta a fost. În urmă cu 18 ani. Eu eram invitată și acolo a fost prima noastră întâlnire, de unde a pornit totul”, a povestit Giulia pe Instagram.

