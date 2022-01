Nicoleta Nucă (27 de ani) are o siluetă atletică, rezultatul unei alimentații echilibrate și al unei vieți active. Solista se antrenează intens, fiind, totodată, foarte atentă la ceea ce mănâncă. De curând, în mediul online, cântăreața a spus care este secretul fizicului ei tonifiat.

Cum se menține Nicoleta Nucă în formă

„Nu poți avea rezultate fără să iei în considerare alimentația. Nu te poți baza doar pe sport! Da, sportul te ajută să-ți crești tonusul muscular și să-ți modelezi corpul. Dar de masa adipoasă scapi mai greu, dacă nu-ți revizuiești și alimentația”, declara artista recent, pentru Edu Fluxx.

„Nu am slăbit ca număr de kilograme, mai probabil am înlocuit masa adipoasă cu cea musculară. Eu mănânc carne, dar variez și cu alte surse de proteină. Mănânc pește și fructe de mare, fasole roșie, tofu, tempeh”, a dezvăluit Nicoleta Nucă pe Instagram. Tempeh este o alternativă de carne pe bază de soia, originară din Indonezia și extrem de bogată în proteine.

„Am 1,60 înălțime și 54 kg, dar sunt grea și asta pentru că am multă masă musculară. Mi-am făcut de curând niște investigații în acest sens și a reieșit că am 13% grăsime, ceea ce este perfect, având în vedere că limita de țesut adipos pentru o persoană care face sport este între 16% – 18%”, declara solista în 2018, pentru Unica.

„Nu am ținut niciodată dietă. Nu rezist. Fac foarte mult sport. Merg de 4-5 ori la sală. (…) Sunt pofticioasă. Am eliminat zahărul și dulciurile din alimentația mea. Un băiat mi-a spus că am fundul mare, dar eu mă mândresc cu asta”, mai spunea Nicoleta Nucă în trecut, la Antena Stars.

În mediul online, solista publică adesea fragmente din antrenamentele ei la sală, videoclipurile fiind însoțite atât de sfaturi, cât și de mesaje motivaționale.

Nicoleta Nucă și iubitul ei, Alex Ursache, s-au logodit în august 2021, în Turcia. „Am spus da! Te iubesc, @alexursache”, a scris solista în descrierea primelor imagini cu inelul de logodnă.

Nicoleta Nucă își dorește să adopte

„[Îmi doresc] să am o familie frumoasă, un soț iubitor și înțelegător, câțiva copii, dintre care o fetiță a mea și alți 2-3 copii adoptați. Eu cred că a iubi un copil adoptat este o dovadă de iubire supremă. Și îmi doresc mult să întemeiez o organizație umanitară prin care să pot lupta împotriva violenței în familie. Să pot susține construcția spitalelor și orfelinatelor și construcția a numeroase adăposturi pentru animalele din stradă”, mărturisea solista în trecut.

În același interviu, Nicoleta a dezvăluit că talentul și pasiunea ei pentru muzică sunt moștenite din familie. „Bunicii, atât de pe linia mamei, cât și ai tatălui, cântau în tinerețe. Și mama cânta foarte bine, dar nu și-a cultivat talentul mai mult”, a declarat.

Vorbind despre rădăcinile sale, artista a mai recunoscut și că nu duce dorul Chișinăului. „Nu dezvolt atașament față de locuri. Nu am simțul dorului față de Chișinău sau alte locuri. Mi-e dor de tata, prietenii și rudele care au rămas încă acolo.”

Foto: Instagram