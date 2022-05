Cum se înțeleg copiii lui Cristi Borcea. Afaceristul are 9 copii cu 4 femei

Cristi Borcea este tatăl a nouă copii din patru relații. Din prima căsnicie cu Mihaela Borcea, afaceristul are trei copii, un fiu, Patrick, și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. Din al doilea mariaj cu Alina Vidican, Cristi mai are doi copii, un fiu și o fiică, Alexandru și Gloria.

Din fosta relație cu avocata Simona Dana Voiculescu, fostul acționar al Dinamo mai are o fiică, Andreina Carolyn Christine, iar din actualul mariaj cu Valentina Pelinel mai are un fiu, Milan, și două fiice gemene, Indira Maria și Rania Maria.

Invitată în podcastul „Ameritat cu Nasrin”, Valentina Pelinel a vorbit despre relația pe care o au copiii lui Cristi Borcea.

Valentina și Cristi nu își mai doresc alți copii.

Pentru a rămâne însărcinată a doua oară, Valentina a apelat la fertilizarea in vitro.

„Da, am apelat la fertilizare. (…) Nu știu de ce, pentru mulți, fertilizarea este un subiect tabu. Aceasta este o cale de a ne împlini visul de a fi mame. Noi ne doream foarte mult copii și am apelat la fertilizare aici, în România. Am avut parte de multă discreție și de servicii ca-n străinătate”, spunea Valentina Pelinel în noiembrie 2020, pentru OK! Magazine.

„Sunt multe femei pentru care o sarcină naturală nu e posibilă și aceasta este singura metodă. Nu trebuie să ne ferim, ci trebuie să fim un exemplu și să le dăm curaj celor care vor să aleagă calea asta”, a mai spus modelul atunci.