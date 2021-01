Cum s-a vindecat Gheorghe Turda de COVID-19 la 72 de ani: „Mi-am revenit. Mă simt bine!”

Cu puțin timp înainte de Crăciun, Gheorghe Turda anunța că s-a âmbolnăvit de COVID-19. Celebrul interpret de muzică populară, în vârstă de 72 de ani, a reușit să se vindece după ce a stat două săptămâni izolat la domiciliu.

Artistul a mărturisit că nu a avut simptomele clasice ale bolii, făcând febră doar o singură dată.

Deși medicii sunt rezervați în ceea ce privește includerea antibioticielor în tratamentul standard de COVID-19, Turda susține că s-a tratat cu antibiotic.

„Mi-am revenit. Am stat două săptămâni în casă. Și de Crăciun, și de Anul Nou am fost acasă. Eu cred că am răcit când am mers înainte de Crăciun cu o mică delegație la Slănic Prahova și am intrat și în salină, unde aerul era tare. Am avut o răceală și o răgușeală… dar am făcut și testul pentru Covid și a ieșit pozitiv. Dar numai o singură dată am făcut febră, am avut 38. Nu mi-am pierdut gustul și mirosul, ca alte persoane… Am luat un tratament cu antibiotic timp de 7 zile. Acum sunt bine, mă simt bine”, a spus Gheorghe Turda, potrivit click.ro.

Foto – Facebook

