Cum a ajuns Răzvan Exarhu să facă din nou radio, după 12 ani de absență: „Toată lumea îmi spunea că sunt…”

După 12 ani în care părea că se lăsase de radio, Răzvan Exarhu (52 ani) a revenit în forță la Morning Glory de la Rock FM, emisiune pe care o realizează și în prezent. Drumul înapoi în radio nu a fost deloc ușor pentru fostul jurat de la MasterChef.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Boomerul și Milenialu’”, cu Silviu Petcu și Alexandru Zob, Răzvan Exarhu a povestit cum a decis să se întoarcă la vechea sa pasiune, radioul, deși i se părea că nu mai era posibil să facă asta. După 12 ani în care a stat deoparte, a avut o întâlnire cu directorul unui trust cunoscut, care nu a decurs tocmai bine: „mi-a spus că ori sunt genial, ori sunt complet țicnit. Consumasem ceva înainte și asta m-a făcut să fiu mult mai liber în părerile mele despre radioul românesc în general. Nu a fost deloc o idee bună (…)”.

Totul a rămas însă sub semnul întrebării. A mai trecut un an, iar Răzvan Exarhu a apărut la Masterchef în 2016, apoi debutează cu volumul „Fericirea e un ac de siguranță” (2017): „am mers să-mi prezint cartea la Rock FM, la matinal. I-am făcut să râdă și am descoperit că mă simțeam bine acolo (…). Nimeni nu voia să vorbească cu mine, toată lumea îmi spunea că sunt elitist, arogant, că fac glume pe care nu le înțelege nimeni și că sunt și expirat. Evident că eram extrem de frustrat și îngrijorat”, a mai continuat el la podcast.

Celebrul om de radio recunoaște că și-a dorit să facă un produs care să adune oamenii laolaltă, că se poate și cu altfel de glume: „eu nu am adus spumant la radio, dimineața, că am vrut eu să fiu special. Așa sunt eu, poate că îmi place să mănânc cu linguriță de argint, am una, făcută la Sighișoara. Asta cu spumantul, așa îmi place mie să trăiesc. Nu înseamnă că ne îmbătăm dimineața”, a lămurit Exarhu.