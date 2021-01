Cu cine și-a petrecut Anca Țurcașiu sfârșitul de an: „Am purtat desuuri roșii de Revelion”

Pentru Anca Țurcașiu, anul 2020 a fost plin de încercări mai ales pe plan personal. Artista a pus capăt căsniciei de 22 de ani cu medicul stomatolog Cristian Georgescu și și-a concentrat mai mult atenția asupra propriei persoane. Despărțirile nu sunt ușoare pentru nimeni, mai ales după atâția ani de relație, dar Anca Țurcașiu începe să-și revină pe plan emoțional și se pregătește pentru provocările anului care abia a început.

„Am învățat multe lecții în anul care a trecut și nu vreau să mă mai agăț de trecut nici să-mi mai fac planuri pentru viitor. Trebuie să treacă niște timp ca să te vindeci. Eu am slăbit opt kilograme după divorț. Am citit cărți motivaționale și vreau să-mi redecorez și casa”, a spus Anca Țurcașiu la Teo Show, de la Kanal D.

Anca Țurcașiu și-a petrecut sărbătorile de iarnă cu o prietenă, în Republica Dominicană.

„Îmi doream de mult să ajung în Dominicană și uite că am fost condusă de soartă să fac asta. Nu a fost plănuit. Am crezut că o să-mi petrec Revelionul singură uitându-mă la tv după 35 de ani. Am luat telefonul, am găsit primul site de călătorii, m-am uitat la preț să fie rezonabil, am vorbit cu o prietenă și a doua zi aveam biletele de avion, testele Covid au venit cu câteva ore înainte de plecare. A fost o încărcare de baterii după o perioadă grea. Am purtat desuuri roșii de Revelion și am fost la un spectacol la resortul unde stăteam. Mi-am zis ca 2021 va fi cel mai bun an din viața mea”, a mai spus vedeta.

