Cristina Șișcanu, criticată că este prea permisivă cu fiica ei. „Am vrut să se manifeste!”

Cristina Șișcanu (36 ani) a vorbit recent, în cadrul emisiunii “Mămici de pitici cu lipici”, de la Antena Stars, despre lucruri pe care puțini telespectatori le știau. Mai exact, vedeta a oferit detalii din intimitatea familiei și spune că a fost adesea criticată pentru modul în care își îngrijește fiica.

„Ștefania, fata cea mare, nu mai stă cu noi. Filip este un copil special. A rămas cu niște probleme de dexteritate. Filip și Petra sunt foarte uniți și sunt grijulii unul cu celălalt. Mie mi-au reproșat și mama, și Mădălin, că prea o las pe Petra să facă ce vrea. Am vrut sa se manifeste. Să nu aibă rețineri în a se manifesta. Am vrut să își asume ceea ce face. Are o personalitate puternică, deci cumva e firesc să fie așa. Probabil și din educația pe care i-am dat-o până acum. Dacă nu îi argumentez ceva, nu există să accepte”, a mărturisit Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu este căsătorită cu prezentatorul și moderatorul de televiziune Mădălin Ionescu din 2011. Cei doi au împreună o fată, Petra (3 ani). Mădălin mai are doi copii, din fosta căsătorie.

Foto – Facebook

