Cristina Șișcanu a început o nouă dietă: „Am mai slăbit cu acest regim, fără să simt foame sau poftă”

Cristina Șișcanu (36 de ani) s-a apucat de o nouă dietă pentru a mai da jos câteva kilograme. Vedete de televiziune a anunțat pe rețelele de socializare că vrea să-și remodeleze silueta și va începe cu un program de detoxifiere a organismului, după care va urma un regim alimentar strict, dar echilibrat, pentru a nu-și pune sănătatea în pericol. Cristina Șișcanu spune că a mai ținut regimul la care apelează acum imediat după sărbătorile de iarnă, reușind atunci să dea jos cinci kilograme în circa 18 zile.

„Prima etapa presupune detox-ul, apoi urmează un regim alcătuit din toate grupele de alimente, dar care ma va ajuta sa scap de kilogramele neprietenoase. Am mai ținut un regim conceput de Sonia înainte de sărbătorile de iarnă și am slăbit 5 kg in doua săptămâni și jumătate fără sa simt foame sau poftă.”, a scris Cristina Șișcanu, într-un mesaj pe pagina sa de Instagram.

Pentru Cristina Șișcanu, lupta cu surplusul de kilograme reprezintă o problemă mai veche

Vedeta s-a mai confruntat în trecut cu probleme de greutate, dar cu ajutorul medicilor nutriționiști și a voinței, a reușit să slăbească peste 25 de kilograme.

„Am avut 87 de kilograme şi am slăbit 27 de kilograme. Acum am 60, dar aş vrea să mai dau două-trei kilograme jos. Cât am fost însărcinată am poftit la foietaje, dar acum am grijă, mă abţin. Meniul pe care l-am ţinut a fost dat de o doamnă doctor nutriţionist. Am renunţat la dulciuri, deşi mai mănânc, atunci când am poftă, ciocolăţele cu stevie pe post de îndulcitor. Dimineaţa pot mânca trei tipuri de mic dejun. Aş putea mânca 35 de grame de fulgi de ovăz cu iaurt şi îndulcitor de stevie. Sau brânză slabă, legume şi 2 felii de secară. Sau 2 ouă fierte cu avocado şi 2 felii de pâine. Apoi mai iau o gustare de fructe, fără struguri sau banane. La prânz, tot aşa, pot alege din trei feluri. Peşte la grătar sau la cuptor cu legume, 400 ml de ciorbă, fără cartofi, sau supă cremă”, povestea soția lui Mădălin Ionescu, la sfârșitul anului 2019.

La începutul anului 2018, chiar după ce a născut-o pe fetița pe care o are cu Mădălin Ionescu, pe Petra, vedeta povestea că a ținut o altă dietă cu ajutorul căreia a revenit la greutateta de dinaintea sarcinii.

„După ce am născut am slăbit primele 16 kilograme, firesc, însă celelalte, până la 25, a trebuit să intru într-un program. M-a ajutat și alăptatul, dar am ținut și o dietă personalizată, cu 5 mese pe zi, făcute în funcție de ceea ce-mi place mie să mănânc, dar așa cum trebuie. Dulciuri nu aveam voie, decât o dată la 8-10 zile. Spun de dulce pentru că asta îmi place mie foarte mult și la asta mi-a fost foarte greu să renunț. Am făcut și sport o perioadă, dar de ceva timp n-am mai făcut pentru că m-a solicitat foarte mult Petra”, – spunea, la vremea respectivă Cristina Șișcanu.

