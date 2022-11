Cristina Ich vorbește despre cel mai inedit proiect de dezvoltare personală: „Portait of a Woman, cea mai mare realizare a mea în online”

„Portrait of a Woman„, cel mai inedit proiect de dezvoltare personală dedicat femeilor și inițiat de Cristina Ich, a ajuns la cea de-a patra ediție, iar toate cele care doresc să intre în această comunitate se pot înscrie de pe 14 noiembrie până pe 14 decembrie pe site-ul maratonului. portraitofawoman.ro.

„Portrait of a Woman” a ajuns la a patra ediție

Pe lista invitaților în cea de-a patra ediție a proiectului inițiat de Cristina Ich se numără mai multe persoane publice printre care Anastasia Soare, supranumită ”regina sprâncenelor”, profesorul Dumitru Constantin Dulcan, medic neurolog și psihiatru, Cristian Andrei, doctor, psihoterapeut, Lidia Fecioru, bioenergoterapeut, Tukaram Paul Avram, poet al iubirii și Cristian Stan, creator de conținut de dezvoltare personală.

Participantele vor primi peste 100 de premii care constau în beauty box-uri și device-uri, vouchere de cumpărături, bijuterii și accesorii de lux. Marele premiu este o vacanță alături de Cristina la Capri, unde câștigătoarea va beneficia de o experiență de 5 stele.

Cristina Ich, despre proiectul „Portrait of a Woman”

”Portait of A Woman este un proiect de suflet și cu siguranță, cea mai mare realizare a mea în online. Totul a pornit din dorința de a motiva și a inspira femeile spre a-și descoperi feminitatea și a se iubi mai mult. Mi-am dorit să creez o platformă unică, unde femeile să aiba parte de o experiență completă și cred că am reușit. Suntem deja la a IV-a ediție, iar reacțiile participantelor în maraton nu încetează să ne bucure. Ne asigurăm că evoluam cu fiecare ediție, aducem cei mai buni invitați, oferim premii superbe și alegem cele mai fabuloase destinații pentru călătoria din fiecare ediție. Consider că femeile sunt demne de tot răsfățul și de toată iubirea din lume, iar POAW este mediul potrivit care să le ofere toate acestea”, a spus Cristina Ich, creatoarea POAW.

Cristina Ich este o prezență notabilă în industria de entertainment din România. De la sketch-uri online alături de BRomania, la jurat la Bravo, ai stil la Kanal D, colaborări cu branduri de top, precum și feature pe coperta revistei ELLE din România, dar și publicații de fashion internaționale, câștigătoarea E! People’s Choice Awards – Romanian Social Media Star 2020, Cristina are o comunitate online impresionantă care o susține pe acest drum al dezvoltării și cunoașterii de sine. Ea le invită pe cele care o urmăresc să se bucure de o transformare fabuloasă prin accesul la specialiști și conținut de calitate în cadrul Portrait of a Woman.