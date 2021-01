Costi Ioniță a părăsit competiția „Survivor România 2021”. Ce mesaj a transmis artistul

În echipa Faimoșilor, cele 3 nume propuse pentru eliminare au fost Costi Ioniţă, Roxana Nemeş şi Alexandra Stan, care a fost propusă de Zanni, cel mai votat concurent de către public.

Cel care a părăsit competiția „Survivor România 2021” a fost Costi Ioniță (43 de ani), cel mai vârstnic concurent din echipa Faimoșilor. După ce a aflat că a fost eliminat din concursul desfășurat în Republica Dominicană, artistul a transmis un mesaj plin de emoție:

„Nici nu regret nimic, nici nu mă bucur de ceva anume. E foarte important în viaţa unui om să fie echilibrat şi să primească orice fel de veste cu tărie, cu seriozitate. Mi-a plăcut foarte mult aici, am învăţat foarte multe lucruri. Este o experienţă extraordinară şi o recomand tuturor care o să aibă posibilitatea şi cam asta este. Eu merg înainte, ceea ce am de făcut o să am de făcut şi o să fac lucruri minunate şi măreţe”, a spus Costi Ioniţă.

„Am descoperit că pot să trăiesc in condiții din acestea, cu tarantule, păianjeni și soricei, am reușit să dorm liniștit. Într-adevăr, foarte puțină hrană și eu consider asta ca un post. Este ceva extraordinar, serios. Pentru mine aceste săptămâni au fost extraordinare (…)”, mai spunea artistul înainte de a fi eliminat, potrivit wowbiz.ro.

Sursă foto: Instagram

