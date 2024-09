Cine este Bettina Anderson, presupusa amantă a lui Donald Trump Jr. Au fost surprinși sărutându-se, deși fiul candidatului la președinția SUA este logodit

Ultima apariție publică a lui Donald Trump Jr. a fost alături de Bettina Anderson, presupusa lui amantă. Bettina a însoțit familia Trump la o petrecere în Florida, în plină campanie prezidențială în SUA. Evenimentul, filmat și fotografiat de Jessica Reed Kraus, a pus în prim-plan apropierea dintre Anderson, Don Jr. și fosta lui soție, Vanessa. De la reuniune a lipsit Kimberly Guilfoyle, logodnica fiului lui Donald Trump deja de patru ani, potrivit Daily Mail.

Cine este Bettina Anderson, presupusa amantă a lui Donald Trump Jr.

Bettina Anderson a fost surprinsă de mai multe ori în ultima vreme în prezența lui Donald Trump Jr. Recent, cei doi au fost văzuți sărutându-se la un brunch intim în Palm Beach, potrivit The Economic Times. În ciuda manifestărilor publice de afecțiune, această relație i-a surprins pe mulți, inclusiv pe Guilfoyle. Prezența lui Anderson la evenimentele familiei Trump sugerează că are o relație de prietenie cu copiii lui Don Jr. și cu fosta lui soție, Vanessa.

În urmă cu o zi, Bettina a fost văzută în public pentru prima oară după ce a fost surprinsă sărutându-se cu Donald Trump Jr.

Cu ce se ocupă și cu ce bărbați celebri a fost într-o relație

La 37 de ani, Anderson este mult mai tânără decât Don Jr., care are aproape 47 de ani, dar și decât logodnica lui, care are 55. În trecut, Aderson ar fi format cupluri cu managerul de fonduri speculative Ken Griffin și cu moștenitorul gumei de mestecat William „Beau” Wrigley Jr. Anderson. Bettina a crescut în Palm Beach, a studiat istoria artei la Universitatea Columbia și a locuit în New York înainte de a se întoarce în Florida. Împreună cu frații ei, Anderson a co-fondat Paradise Fund, care se concentrează pe educație, sănătate și inițiative de ajutorare.

Provine dintr-o familie înstărită

Anderson este cunoscută pentru prezența sa elegantă pe scena socială din Palm Beach. Frecventează localuri de lux precum Seafood Bar de la Breakers Hotel și restaurantul Le Bilboquet. Profilul ei de model pe Moda Operandi o descrie ca fiind un amestec de feminitate cochetă și umor. Pe Instagram, Anderson își arată sprijinul pentru Partidul Republican, cu postări cu Tiffany Trump și evenimente la Mar-a-Lago.

Anderson provine dintr-o familie înstărită și caritabilă. Tatăl ei, Harry Loy Anderson Jr., a fost un bancher cunoscut, proprietar de restaurant și dezvoltator imobiliar. Avea 60 de ani când a fost diagnosticat cu Alzheimer și a murit în 2013. Anderson continuă să sprijine acțiuni caritabile prin intermediul Fondului Paradise, fiind inspirată de caracterul generos al tatălui său.

Se simte confortabil în lumina reflectoarelor

Cu vizibilitatea recentă alături de Don Jr., Bettina Anderson a devenit o figură de interes public. Prezența ei pe rețelele sociale și aparițiile publice sugerează că se simte confortabil în lumina reflectoarelor. Pe măsură ce relația sa cu Don Jr. evoluează, rolul lui Anderson în cercul social Trump va continua probabil să atragă atenția.

De ce este Bettina Anderson în lumina reflectoarelor?

Bettina Anderson a fost văzută frecvent cu Donald Trump Jr., stârnind zvonuri privind o relație romantică. Aparițiile ei alături de acesta și de familia sa la evenimente au atras interesul publicului și al presei.

Care este relația Bettinei Anderson cu familia Trump?

Anderson a fost văzută cu Donald Trump Jr. și familia acestuia la mai multe evenimente. Bettina pare să aibă o relație apropiată cu fosta lui soție, Vanessa, și cu copiii acestuia.

