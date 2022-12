Cine e Sebastian Stan, actorul român nominalizat la Globurile de Aur 2023. „Am lucrat la cinema în New York. Vindeam popcorn”

Actorul român Sebastian Stan a fost nominalizat la Globurile de Aur 2023, la categoria “cel mai bun actor într-o miniserie”, pentru prestaţia sa din „Pam & Tommy”.

Sebastian Stan a cucerit Hollywood-ul în ultimii ani și are milioane de fani în întreaga lume. Acum, actorul născut în Constanța se află pe lista nominalizaților la Globurile de Aur 2023, pentru prestația din miniseria „Pam & Tommy”, despre tumultuoasa relaţie din anii ’90 dintre actriţa Pamela Anderson şi toboşarul Tommy Lee, interpretat de Sebastian Stan.

Sebastian Stan, nominalizat la Globurile de Aur 2023. Cum a ajuns unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood

Sebastian Stan, actorul român nominalizat la Globurile de Aur 2023, are 40 de ani și este un actor român stabilit în Statele Unite ale Americii, cunoscut mai ales pentru rolul său din „Soldatul Iernii”, produs de cei de la Marvel. Sebastian a fost văzut, de-a lungul timpului, în mai multe filme alături de actori cunoscuți precum Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Nicole Kidman sau Matt Damon. După ce părinții săi au divortat, actorul s-a mutat cu mama sa la Viena.

Sebastian Stan s-a mutat în America la 12 ani

Deși acum se bucură de faimă și a câștigat aprecierea publicului, actorul a avut emoții la vârsta de 12 ani, atunci când a fost nevoit să se mute împreună cu mama sa, pianista Georgeta Orlovschi din Viena la New York.

„Îmi amintesc seara înainte să ne mutăm acolo, că mi-a fost foarte frică. Îmi făceam un duș așa și plângeam (…) E greu să te muți când ești așa mic (…)”, este ceea ce declara Sebastian Stan despre mutarea peste Ocean.

Care a fost prima tangență a lui Sebastian Stan cu lumea filmului

La 10 ani, Sebastian Stan a jucat în primul film, sub regia austriacului Michael Haneke, potrivit Wikipedia. Odată ajuns în Statele Unite, urmează cursurile școlii particulare Rockland Country Day, unde joacă pentru prima oară în piese de teatru precum: Harvey, Little Shop of Horrors, Over Here și West Side Story. Ulterior, este acceptat la Facultatea de Artă Mason Gross în cadrul Universității Rutgers din New Jersey. Actorul a studiat un an și la Shakespeare’s Globe Theatre din Londra.

Primul contact pe care l-a avut cu lumea filmului a fost atunci când a lucrat ca și ghid la un cinema din New York și spune că greutățile pe care le-a întâmpinat atunci, l-au ajutat de-a lungul carierei și l-au făcut mai puternic.

„Primul meu job a fost la cinema. Am lucrat la cinema-ul 6 din New York. Vindeam popcorn. (…) Una dintre cele mai importante audiții ale mele a fost la un director de casting în New York, un om uimitor, căruia nu o să-i zic numele. Am intrat la audiție și stătea la calculator scriind un email. Asistentul era în spatele său. Am salutat, dar, nici măcar nu s-a întors către mine. Și spune „Da, poți să începi!”. Citesc cu asistentul, iar directorul nu se întoarce nici măcar o dată! Eram în aceeași încăpere și tot continua să scrie la email, în timp ce eu dădeam proba de audiție. Fără pic de milă. Acești ani de început, reflectând înapoi, pot fi foarte reci și dureroși și plini de suferință, dar e ceva special la ei. Odată ce s-au dus, nu se mai întorc”, a spus Sebastian Stan, conform sursei citate.

Rolul din Captain America i-a adus recunoașterea lui Sebastian Stan

După mai multe roluri în seriale și filme, în 2009 Sebastian Stan primește unul din rolurile principale în seria „Kings”, iar în 2010 apare filmul „Lebăda Neagră” al lui Darren Aronofsky. În iulie 2011, Sebastian Stan îl joacă pe Bucky Barnes în filmul „Captain America: The First Avenger” și astfel, cariera actorului din România capătă avânt. Pe lângă recunoașterea publicului, actorul primește tot mai multe roluri în producții de succes de la Hollywood.

Recent, actorul a jucat în miniseria „Pam & Tommy” a celor de la Hulu, alături de actrița Lily James. Actorul român îl interpretează pe toboşarul Tommy Lee, fostul iubit al Pamelei Anderson. Tocmai acest rol îi aduce și prima nominalizare la Globurile de Aur din carieră.

Miniseria celor de Hulu este compusă din opt părți și prezintă povestea de dragoste dintre Pamela Anderson și Tommy Lee. Pentru acest rol, Sebastian Stan a fost nevoit să își lase părul să crească, dar și să își umple corpul cu tatuaje.

Cine este iubita lui Sebastian Stan

Sebastian Stan este foarte discret atunci când vine vorba despre viața lui privată. De-a lungul timpului a fost cuplat cu mai multe actrițe celebre din Cetatea Filmului, iar în prezent, presa de peste Ocean susține că Sebastian Stan are o relație cu Annabelle Wallis. Potrivit US Magazine, Sebastian Stan și frumoasa actriță din „Peaky Blinders” au fost surprinși pentru prima oară în ipostaze tandre chiar la ziua de naștere a actorul Robert Pattinson.

Lista nominalizărilor la Globurile de Aur 2023

FILME

Globurile de Aur 2023. Cel mai bun film – dramă:

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Fabelmans

Tár Top Gun: Maverick

Globurile de Aur 2023. Cea mai bună interpretare a unei actrițe într-o dramă

Cate Blanchett, Tár

Olivia Colman, Empire of Light

Viola Davis, The Woman King

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, The Fabelmans

Globurile de Aur 2023. Cea mai bună interpretare a unui actor într-o dramă:

Austin Butler – Elvis

Brendan Fraser – The Whale

Hugh Jackman – The Son

Bill Nighy – Living

Jeremy Pope – The Inspection

Globurile de Aur 2023. Cel mai bun film – musical sau comedie:

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadnes

Globurile de Aur 202. Cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un musical sau comedie:

Lesley Manville – Mrs. Harris Goes to Paris

Margot Robbie – Babylon

Anya Taylor-Joy – The Menu

Emma Thompson – Good Luck to You, Leo Grande

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Globurile de Aur 2023. Cea mai bună interpretare a unui actor într-un musical sau comedie:

Diego Calva – Babylon

Daniel Craig – Glass Onion: A Knives Out Mystery

Adam Driver – White Noise

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Ralph Fiennes – The Menu

Globurile de Aur 2023. Cel mai bun desen animat:

Pinocchio (Guillermo del Torro)

Inu-Oh

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

Globurile de Aur 2023. Cea mai bună coloană sonoră a unui film de cinema:

Carolina, Taylor Swift (Where the Crawdads Sing)

Ciao Papa, Guillermo del Toro & Roeban Katz (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

Hold My Hand, Lady Gaga and Bloodpop (Top Gun: Maverick)

Lift Me Up, Tems, Ludwig Göransson, Rihanna and Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever)

Naatu Naatu, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Globurile de Aur 2023. Cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol secundar în orice film de cinema:

Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Brad Pitt, Babylon

Eddie Redmayne, The Good Nurse

SERIALE

Globurile de Aur 2023. Cea mai bună interpretare a unui actor într-o serie limitată, o serie antologică sau un film realizat pentru televiziune:

Taron Egerton, Black Bird

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Sebastian Stan, Pam and Tommy

Globurile de Aur 2023. Cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol secundar într-un serial de serie limitată, serial antologic sau film realizat pentru televiziune:

F Murray Abraham, The White Lotus

Domhnall Gleeson, The Patient

Paul Walter Hauser, Black Bird

Richard Jenkins, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Seth Rogen, Pam and Tommy

Globurile de Aur 2023. Cea mai bună interpretare a unui actor într-un serial de televiziune – musical sau comedie:

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Globurile de Aur 2023. Cel mai bun serial de televiziune – musical sau comedie:

Abbott Elementary

The Bear

Hack

Only Murders in the Building

Wednesday

Globurile de Aur 2023. Cea mai bună interpretare a unei actriţe într-o serie limitată, serial antologic sau film de televiziune:

Jessica Chastain, George and Tammy

Julia Garner, Inventing Anna

Lily James, Pam and Tommy

Julia Roberts, Gaslit

Amanda Seyfried, The Dropout

Globurile de Aur 2023. Cea mai bună interpretare a unei actriţe într-un rol secundar într-o serie limitată, un serial antologic sau un film realizat pentru televiziune:

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Claire Danes, Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar-Jones, Under the Banner of Heaven

Niecy Nash-Betts, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Aubrey Plaza, The White Lotus

Globurile de Aur 2023. Cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un rol secundar într-un serial de televiziune muzical, comedie sau dramă:

Elizabeth Debicki, The Crown

Hannah Einbinder, Hacks

Julia Garner, Ozark

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Globurile de Aur 2023. Cel mai bun serial limitat de televiziune, serial antologic sau film de televiziune realizat pentru televiziune:

Black Bird

Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Pam and Tommy

The Dropout

The White Lotus: Sicily

Globurile de Aur 2023. Cea mai bună actriță într-un serial – dramă:

Emma D’Arcy, House of the Dragon

Laura Linney, Ozark

Imelda Staunton, The Crown

Hilary Swank, Alaska Daily

Zendaya, Euphoria

Globurile de Aur 2023. Cea mai bună actriță într-o comedie -musical:

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Globurile de Aur 2023. Cel mai bun actor din rol secundar într-un serial de televiziune:

John Lithgow, The Old Man

Jonathan Pryce, The Crown

John Turturro, Severance

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Globurile de Aur 2023. Cel mai bun serial – dramă:

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance

Globurile de Aur 2023. Cea mai bună interpretare a unui actor într-un serial de televiziune – dramă:

Jeff Bridges, The Old Man

Kevin Costner, Yellowstone

Diego Luna, Andor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

