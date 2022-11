Ce diferență de vârstă este între Ștefan Stan și soția sa. Câștigătorul „Vocea României” 2011 și Simona au două fetițe

Ștefan Stan, câștigătorul primului sezon „Vocea României” (PRO TV), și Soția sa, Simona, și-au oficializat relația în 2019. Cei doi se cunosc din 2015, iar între ei există o diferență de vârstă de 22 de ani, dar acest lucru nu i-a împiedicat să-și formeze o familie frumoasă și închegată.

Cântărețul, în vârstă de 45 de ani și Simona (23 de ani) au împreună două fetițe – Elif (2 ani) și Mira (10 luni).

Artistul a anunțat de curând că și-a mutat familia în Germania, unde fetițele au fost înscrise la grădiniță. Ștefan Stan face naveta între Germania și România ori de câte ori are concerte aici, dar spune că decizia de a-și muta soția și fetele din țara natală este benefică “pentru viitorul lor”. Zilele acestea, câștigătorul primului sezon “Vocea României” este alături de fete și de soție în Germania.

După ce a anunțat că și-a mutat familia în Germania, iar el petrece mult timp în România pentru a concerta, au apărut zvonuri conform cărora ceva s-ar fi întâmplat în relația lor. Dar Ștefan Stan a negat aceste zvonuri.

Am mult de lucru în țară, am scos și piesa nouă care e frumoasă și merge bine, “Șah în dragoste”. Pentru mine, cel puțin până la sfârșitul anului, este acum o perioadă extrem de aglomerată și plină din punctul de vedere al carierei și concertistic, avem treabă multă – a adăugat el.

Din cauza acestei schimbări din viața noastră, mulți zic că ne-am despărțit dar nu e vorba de niciun divorț! Ele s-au mutat aici și eu stau acasă, la București. Trebuie să muncesc, trebuie să fac bani, am concerte, am cariera mea de artist, eu mă ocup de ale mele și le vizitez în Germania cam o dată la două luni.

Sărbătorile de iarnă îl vor prinde pe artist tot în România, la concerte, iar abia după Revelion el se va întoarce în Germania la fetele lui.

Artistul și-a cerut iubita de soție în timpul unei excursii în Londra, unde s-a dus tot în scop profesional.

Am fost în Londra la un concert, și am luat-o și pe ea. Într-una din seri, am mers la un restaurant, și, fără să mă gândesc, am luat inelele de plastic de la paharele de pe masă, m-am așezat în genunchi și i-am spus că vreau să fim împreună pentru totdeauna, iar acele ”bijuterii” inedite ne va duce în fața ofițerului stării civile – spunea Ștefan Stan, acum câteva luni, potrivit wowbiz.ro.