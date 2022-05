Cum își menține Cătălin Scărlătescu greutatea constantă de trei ani

Chef Cătălin Scărlătescu (49 de ani) reușește să își mențină greutatea constantă de trei ani. Fostul jurat de la “Chefi fără limite” a reușit performanța de a slăbi peste 50 de kilograme în urmă cu câțiva ani, iar de atunci nu s-a mai îngrășat. Secretul lui Scărlătescu este limitarea porțiilor de mâncare.

Nu am ținut mari diete, doar mi-am închis robinetul la mâncare. Dacă înainte mâncam un kilogram, acum mănânc 150 de grame, de orice, doar am diminuat cantitatea. Atunci m-am oprit la 95 de kilograme, dar mă lua amețeala pe stradă, nu știu, eram prea subțire, mă bătea vântul. Acum am vreo 102-103 kg și stau bine, stau la greutatea asta de 3 ani – a declarat, pentru Impact, Cătălin Scărlătescu.