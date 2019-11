Cătălin Botezatu, reacție acidă la faptul că Bianca Drăgușanu a fost agresată fizic de Alex Bodi

Bianca Drăgușanu a fost agresată fizic de Alex Bodi, iar drept dovadă stau fotografiile pe care aceasta le-a publicat pe conturile de socializare, în care se văd urmele rănilor lăsate de episoadele violente ale soțului său, dar și confirmarea venită de la cadre medicale din Spitalul Floreasca, conform cărora aceasta a ajuns la Urgențe acuzând dureri în zona coastrelor cauzate de lovituri.

Cătălin Botezatu, fost partener de viață al Biancăi Drăgușanu, dar și bun prieten, a avut o reacție foarte acidă la aflarea veștii că blonda a fost bătută de actualul său soț: ”În primul rând, dacă este adevărat, pentru că am auzit varianta asta de mai multe ori, nu trebuie să ne bucurăm de un divorț. Dacă este adevărat, sincer îmi pare rău. Acest lucru înseamnă separare și la propriu și la figurat, suferință și inimi rupte. Dacă divorțul este motivat în cazul Biancă de bătăi, este categoric că își are rostul. Eu consider că nicio femeie nu trebuie să fie lovită, nu sunt de acord cu violența mai ales când este vorba de o femeie. Indiferent de ce face o femeie, ele fac multe nesărate, cred că poate exista dialog. Cu o vorbă bună sau rea se pot rezolva problemele. Dar în niciun caz cu palma. Atunci când lovești o femeie demonstrezi inferioritatea. Mai înseamnă că acel bărbat nu are textele la el.

Poate exista un moment în care o împingi, nu neapărat o lovești. Dar când e vorba de lovituri, care cauzează o coastă ruptă sau un picior… Atunci aceea nu se mai poate numi bătaie, se poate numi brutalitate. Acel bărbat care recurge la așa ceva este o brută. Nu știu dacă este cazul lui și nu vreau să fac speculații pe acest subiect, dar nu poți să dai într-o femeie la modul în care să o lași lată pe jos. Bărbăția și puterea unui mascul nu stau în asta. Când ajungi să dai într-o femeie consider că esti total lipsit de texte, de diplomație. (…) Categoric, Bianca a luat cea mai bună decizie. Nicio femeie nu trebuie să mai stea lângă un bărbat care o agresează și îi oferă o viață grea. Nu doar în cazul Biancăi, e valabil pentru toate femeile. În momentul în care constată că relația nu mai merge, începe să fie bătută, marginalizată și nu mai este iubită nu trebuie să se sacrifice pentru nimic. Trebuie să se gândească că viața merge înainte cu sau fără o familie. Și cel mai important e faptul că nu contează ce spune lumea și trebuie să devină puțin egoistă și să știe că are o viață de trăit înainte”, – a declarat Cătălin Botezatu pentru cancan.ro.

Sursă foto: Instagram

