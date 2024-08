Brățara specială a Prințesei Charlotte. Are un mesaj arabic și o amuletă care o ferește de rele

Prințesa Charlotte, în vârstă de 9 ani, a fost toată un zâmbet în ziua în care s-a alăturat mamei sale, Kate Middleton, la Wimbledon, luna trecută. Aceasta a purtat o rochie bleumarin cu puncte albe și ochelari de soare și a avut un accesoriu special care aproape a trecut neobservat. Este vorba de o brățară pe care stă scris un mesaj aparte.

Brățara specială a Prințesei Charlotte, care o ferește de rele

Toți ochii au fost ațintiți asupra lui Kate Middleton și a Prințesei Charlotte la Wimbledon luna trecută, când tânăra s-a alăturat mamei sale a doua apariție publică de la diagnosticul de cancer.

Îmbrăcată în mov și cu un zâmbet strălucitor, Prințesa Kate, în vârstă de 42 de ani, a zâmbit fericită în timp ce trecea peste podul din interiorul terenului împreună cu fiica sa și s-a îndreptat spre loja regală înainte de finala masculină dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz.

În timp ce Prințesa de Wales a atras toate privirile cu rochia ei în nuanțe de violet, semnată Safiyaa, Prințesa Charlotte a arătat fermecătoare într-o rochie fluidă cu buline, marca Guess.

Mica prințesă și-a accesorizat ținuta cu o colecție de brățări delicate, inclusiv o nouă bărțată din aur împodobită cu o amuletă nazar turcoaz. Această amuletă este proiectată pentru a alunga blestemul ochiului rău.

Citește și: Dovada că cei trei copii ai lui Kate Middleton sunt la fel ca toți ceilalți. Ce responsabilități au Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis

Citește și: Cuvintele pe care Kate Middleton și Prințesa Charlotte nu le vor rosti niciodată. „Ciudățeniile” lingvistice ale familiei regale

„Ochiul rău” este considerat de mulți a fi un blestem – adesea inspirat de gelozie – care, la rândul său, dăunează persoanei care îl primește. Purtarea unei amulete de ochi rău este văzută ca o modalitate de a te proteja de rele și nenorociri. Brățara delicată a lui Charlotte avea și numele ei înscris în arabă.

De unde a primit fiica lui Kate Middleton brățara

Deși nu se știe de unde are fiica Prinților de Wales această brățară, The Mirror notează că ar fi putut fi un suvenir din Iordania, o fostă destinație de vacanță a familiei Wales. În anul 2021, Palatul Kensington anunța că Prințul William, Kate Middleton și cei trei copii ai lor au ales să petreacă vacanța în Iordania, acolo fiind realizată și fotografia pe care au imprimat-o pe felicitarea de Crăciun din acel an.

Citește și: Jennifer Lopez vrea să își schimbe numele de familie după despărțirea de Ben Affleck. Cum i-a afectat divorțul pe copiii actorilor

Citește și: Ana Baniciu, imagini noi din casa veche de un secol, moștenită de la bunici: „Azi au venit covoarele” / Galerie foto

Familia regală britanică are o legătură strânsă cu familia regală din Iordania, iar anul trecut William și Kate au participat la nunta Prințului Hussein cu Rajwa Al Saif.

Prințesa Charlotte nu este singurul membru mai tânăr al familiei regale care a îmbrățișat acest trend al brățărilor. Prințul George, fratele ei mai mare, a fost de asemenea văzut purtând o brățară a prieteniei în timp ce a mers cu tatăl lui la Berlin pentru a susține echipa Marii Britanii la Euro 2024.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Prințesa Charlotte

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News