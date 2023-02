Bogdan Ioan, artistul care a câștigat Vocea României și a făcut parte din echipa lui Smiley, e de nerecunoscut într-un nou videoclip

Își continuă drumul muzical și marchează o nouă reușită! Bogdan Ioana a câștigat Vocea României în 2018 și a reușit să îi impresioneze pe jurați, iar acum, în luna iubirii, vine cu o nouă piesă de dragoste, „Doar de la ea”. Solistul are însă o imagine cu totul schimbată în videoclipul lansat.

Artistul a ajuns la sufletul publicului cu vocea sa, iar prima sa apariție în concurs, cu cover-ul piesei „Earth Song”, de la Michael Jackson, a cumulat peste 50 de milioane de vizualizări pe YouTube până în prezent.

Bogdan Ioan l-a impresionat pe Smiley, iar acum lansează o nouă piesă

Prestația sa a intrat în topul global The Voice Top 10 Acts, iar tânărul i-a impresionat pe cei patru jurați, Smiley, Andra, Irina Rimes și Tudor Chirilă cu momentul său. A ajuns să facă parte din echipa lui Smiley și să câștige.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 5)

Artistul a lansat de atunci o serie de piese precum „Friday Mood”, „If I” sau „Trezește-mă”, iar acum vine cu un nou single, „Doar de la ea”, cu care este hotărât să cucerească inimile ascultătorilor.

Citește și: Smiley își mută părinții lângă el și Gina Pistol: „Casa a fost investiția lor. Sunt topiți după Josephine” / Exclusiv





Bogdan Ioan a filmat pentru videoclip într-un loc inedit

„Doar de la ea continuă povestea noului meu proiect muzical început odată cu piesa Trezește-mă, fiind un amalgam de elemente muzicale inspirate din anii 80, future, retro sau synths. Am creat partea de muzică împreună cu producătorul Marius Rozdas (aka. Magic Juice), iar de versuri s-a ocupat Virginia Rusu. Că tot vine vorba de versuri, „Doar de la ea” se poate traduce „datorită ei”, fiind vorba despre felul în care te-a vrăjit acea fată pe care nu ți-o mai poți scoate din cap, iar tu nu te poți vindeca decât prin prezența ei.

Este o piesă de dragoste, pe care o dedic ascultătorilor în luna iubirii. Filmarea clipului pentru piesă, de care s-a ocupat Liviu Tanasoiu (Rime), a fost o experiență foarte tare. Videoclipul este unul dintre preferatele mele de până acum, datorită imaginii, dar și locației unde am filmat. Totul s-a legat foarte bine și abia aștept să văd reacțiile oamenilor în legătură cu piesa și clipul”, mai spune artistul.

Piesa Doar de la ea este compusă de Rozsdas Marius, cunoscut în industrie și sub numele de Magic Juice. Acest compozitor misterios a produs hituri precum „Te pup, pa pa!”, colaborând de-a lungul timpului cu artiști cunoscuți de la noi precum Lora, DJ Sava, Liviu Teodorescu, Nane și mulți alții.

Artistul de la „Vocea româniei” e pregătit să își ia revanșa

Bogdan Ioan a stidiat arhitectura, dar a ajuns să facă muzică. “Din păcate, nu am realizat tot ceea ce mi-am propus în acești ani, din diverse motive, care au ținut de mine mai mult sau mai puțin, dar am învățat multe, am cunoscut oameni mișto, am luat contact cu realitatea de care te lovești după un talent show și sunt mai determinat că niciodată să reușesc. Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături și stați aproape pentru ce va urma!”, mărturisea el pe o rețea de socializare.