Antonia, mesaj emoționant de ziua lui Alex Velea

Eu nu cred ca intelegi cat de mult te iubesc, cat de mult bine mi-ai facut si imi faci, cat de mult te respect, cat de mult imi este drag de tine. Eu nu cred ca intelegi cat de mult m-am atasat de tine! Ma topesc cand vad cum ii iubesti pe copiii nostri, un om atat de bun cu un suflet asa de mare nu am mai intalnit! Este o chimie rar intalnita intre noi si imi doresc ca Dumnezeu sa aiba grija de noi si sa ne protejeze de negativitatea din jur ca sa ajung sa te iubesc cu acelasi foc (chiar si mai mult) atunci cand vom imbatrani. Sincer….o sa imi fie dor de tine cand iesim din aceasta carantina….truly yours, the woman who loves you to death and beyond. Happy Birthday! @iamvelea