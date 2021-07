Andrei Zaharescu, infectat cu SARS-CoV-2

Andrei Zaharescu, consul al României în Africa de Sud, la Cape Town, a făcut COVID-19. Activitatea consulatului a fost suspendată timp de două săptămâni, la începutul lunii iulie, după ce tot personalul a fost infectat cu varianta sud-africană a virusului SARS-CoV-2.

Informația a fost confirmată de Cosmina Ionescu, actuala soție a lui Andrei Zaharescu, care a lăsat un comentariu pe pagina de socializare a instituției: „Consulatul a fost redeschis din 07.07.2021. Nu e vorba de reguli de igienă, ci de faptul că tot personalul a fost infectat cu COVID-19”, a scris aceasta, potrivit wowbiz.ro.

Africa de Sud a fost puternic afectată de pandemia de COVID-19

Africa de Sud este una dintre țările puternic afectate de varianta Delta, tulpină ce a apărut prima oară în luna decembrie în India. La finalul lunii iunie, autoritățile anunțau restricții dure. S-au interzis circulația pe timpul nopții și întâlnirile în spațiile închise sau deschise. Deși situația a fost una critică, campania de vaccinare a întâmpinat dificultăți și doar 9% din populație (5,2 milioane locuitori) a fost imunizată împotiva COVID-19, din care 3,9% (3,2 milioane) au primit și a doua doză.

„Se recomandă evitarea călătoriilor care nu sunt esenţiale, situaţia pandemică fiind alarmantă”, se arată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, acolo unde starea de urgență s-a ridicat la nivelul patru pentru Africa de Sud.

Andrei Zaharescu s-a mutat în Africa după despărțirea de Andreea Berecleanu

Andrei Zaharescu a renunțat la televiziune după aproape 20 de ani și s-a orientat spre politica. După o scurta carieră la Palatul Victoria, ca purtător de cuvânt pentru Victor Ponta, acesta a fost numit consul al României la Cape Town. S-a mutat în Africa de Sud în 2013, acolo unde locuiește în prezent alături de actuala soție, Cosmina Ionescu, și de fiul lor.

Andrei Zaharescu a fost căsătorit cu Andreea Berecleanu, dar au divorțat după 15 ani de căsnicie. Cei doi copii ai lor, Eva si Petru, au rămas în grija mamei lor. Fostul jurnalist mai are o fată, Catinca, din relația cu actrița Oana Mereuță.

Potrivit fostului soț al Cosminei Ionescu, Andrei Zaharescu ar fi înșelat-o pe Andreea Berecleanu cu Cosmina Ionescu: „Eu cu soţia mea nu mai eram împreună, eram despărţiţi, dar eram în continuare parteneri de afaceri. Eram la birou şi am văzut un mesaj pe telefon. Am tastat să văd al cui era numărul. Am fost şocat să aflu că fosta soţie s-a cuplat cu Zaharescu. Andreea nu a aflat de la mine, a aflat din altă parte. Relaţia lor a început cu mult timp înainte să apară în presă.

Zaharescu o înşela pe Andreea cu soţia mea. A început cam prin 2010. El era cu Andreea atunci. Au fost o perioadă separaţi, dar s-au combinat când el era purtător de cuvânt. Nu s-a putut până atunci. Eu nu i-am spus Andreei nimic, abia apoi, după ce a aflat din altă parte, am discutat despre asta”, a mărturisit avocatul Călin Giurgiu, în direct, la emisiunea „Wowbiz”, în 2015, potrivit ciao.ro.

Sursă foto: Libertatea