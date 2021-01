Andreea Raicu, apariție fierbinte pe plajele din Maldive

Andreea Raicu (43 ani) și-a început noul an cu o vacanță în Maldive. Vedeta s-a întors recent din destinația exotică și a mărturisit că a avut ceva emoții cu privire la acestă vacanță din pricina pandemiei de COVID-19.

„Inițial nu am vrut să merg în vacanță, mi-a fost teamă, chiar dacă frica de virus nu mi-a guvernat viața, tot aveam o temere. Eu m-am protejat foarte bine. De aceea, am ales o destinație sigură, aveam nevoie să mă odihnesc. Am plecat speriată și în avion am avut cu mine o trusă cu mănuși, dezinfectant, măști, am luat chiar și un pai să beau cu el. Eram speriată ce o să fac când vine mâncarea în avion?! Am fost norocoasă că lângă mine în avion au stat oameni pe care îi știam”, a declarat Andreea Raicu, la emisiunea „Teo Show” de la Kanal D.

Vedeta a mai spus că în aceste șase zile de concediu s-a odihnit, și-a reîncărcat bateriile și „și-a resetat creierul”: „Aveam nevoie să mă odihnesc. Acolo nu trebuia să purtăm masca, doar personalul purta. Cel mai ciudat a fost când am mers la sală, erau oameni lângă tine la trei metri, m-am simțit foarte vulnerabilă. Am stat mult la plajă, erau 27 de grade. Am stat doar șase zile în care nu am făcut nimic, am avut nevoie să-mi resetez creierul. Am închis telefonul, nu am făcut decât 10 poze.”

