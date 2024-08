Andreea Marin se bucură de roadele grădinii sale: „Am tânjit mereu după vacanțele cu tălpile în țărână”. Imagini din grădina vedetei

Andreea Marin este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbizul autohton, fiind împlinită atât pe plan profesional cât și pe cel personal. Prezentatoarea formează un cuplu de câțiva ani cu Adrian Brâncoveanu iar fiica ei, Violeta, este deja independentă. Acum, Andreea a reușit să-și îndeplinească și unul dintre cele mai mari visuri ale sale – să aibă o conexiune mai profundă cu natura, să se bucure de iarba verde și de legumele și fructele crescute în propria curte. Cum arată acum grădina plină de legume a prezentatoarei.

Andreea Marin a reușit să-și îndeplinească unul dintre cele mai vechi visuri

Andreea Marin s-a născut și a crescut la Roman și, spre deosebire de alți copii, nu a avut norocul de a avea bunici la țară, unde să meargă în vacanța de vară. Astfel, fiind mereu înconjurată de blocuri și betoane, aceasta a visat întotdeauna să aibă un loc al ei unde să se poată bucura din plin de natură și de roadele pământului.

Într-o postare pe rețelele de socializare, vedeta a mărturisit că de mică a visat să poată să alerge desculță prin iarbă și să aibă o grădină din care să își culeagă singură legumele.

„Nu am crescut la țară. Și poate tocmai de aceea, am tânjit mereu după vacanțele cu tălpile în țărână, cu natura drept prietenă, cu animale jucăușe alături, toate acestea erau bucuriile fiecărei veri pe care le aveau unii dintre prietenii mei și eu nu. Nu am copilărit nici într-o metropolă, Romanul meu natal din ținutul Neamțului mă ajuta să mă simt ca un Nică din Humulești adeseori, îmi oferea normalitatea și copilăria liberă pe care azi cei mici de la oraș nu le mai simt la fel”, a scris Andreea Marin pe Instagram.

Prezentatoarea a precizat că, după o viață plină și agitată, acum poate să se bucure de toate lucrurile la care doar visa în copilărie, chiar în curtea casei pe care o are în București.

„Nu aveam gospodăria de azi și nici grădina cu miresme la care am visat și sunt fericită că am reușit să ajung să trăiesc dimineți cu tălpile-n iarbă, joaca alături de prietenii mei pufoși, plăcerea de a culege propriile legume proaspete și de a le simți aroma imediat în bucătăria noastră. Pentru unii, poate toate acestea nu sunt o mare scofală”, a mai spus ea.

Andreea Marin a reușit să-și facă o adevărată gospodărie unde are pomi fructiferi, grădină plină de legume, vie, o grădină plină de flori care împrășite peste tot perfumul îmbătător și chiar și un câine cu care se poate juca oricând.

„Pentru mine, prietenia cu pământul și roadele lui, a sta cu o carte în mână la umbra unui măslin, măr, cireș, vișin, cais, a culege direct din pom mandarine sau rodii, a vedea via cum crește de la an la an, a simți mireasma lavandei, a mentei proaspete, a busuiocului cu frunza cât palma sau gustul legumelor, verdețurilor și fructelor autentice de odinioară, crescute fără chimicale, doar cu iubire, grijă, soare și apă, a asculta ciripitul păsărelelor în zori, toate acestea înseamnă mult”, a explicat vedeta.

Andreea Marin și-a construit o casă de vacanță în Doftana

Andreea Marin și-a ridicat o casă și la țară, în Doftana, pe care a transformat-o într-un mic colț de rai. Aici ea se bucură de o grădină spațioasă, plină de flori, dar și o mică livadă cu pomi fructiferi.

„Înainte de Paște, casa, livada și gradina de la țară înfloresc, an de an plantăm pomi și flori multicolore, e o plăcere, și pentru noi, și pentru pufoșii noștri, care ne acompaniază în timp ce sădim! La fel se întâmplă și acasă, acolo unde locuim zi de zi”, spunea vedeta în urmă cu ceva timp.

Ambele locuințe ale prezentatoarei au câte o grădină spectaculoasă, care îi oferă acesteia și iubitului ei, Adrian Brâncoveanu, posibilitatea de a se bucura cât mai mult de natură.

Spațiul exterior al casei este plin de flori, diverse plante, copaci decorativi și pomi fructiferi. Vedeta a filmat curtea înflorită și a postat clipul pe conturile sale de socializare.

„Florile minunate de primăvară plantate de curând în grădina noastră vin în ghivece de departe, din nordul țării, sunt îngrijite cu iubire si tare frumoase și trainice, mulțumim! Iar gazonul nostru și-a revenit în chip minunat după ce am primit tot ce e necesar pentru îngrijirea lui”, a spus Andreea Marin în mediul online.

Vedeta a împărtășit cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare imagini cu fructele și legumele crescute în propria grădină, dar și cu florile care îi încântă fiecare dimineață.

Sursă foto: Facebook, Instagram

