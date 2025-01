Andreea Bostănică, sub influența anesteziei: „Înțeleg că vă roade invidia că sunt cea mai șmecheră”. Ce a pățit influencerița

Andreea Bostănică a fost supusă unei intervenții chirurgicale și după ce și-a revenit din anestezie, tânăra creatoare de conținut a decis să facă o nouă postare pe TikTok. Aflată încă sub influența anesteziei, aceasta a făcut un live cu urmăritorii săi, aducând din nou vorba de operațiile estetice.

Andreea Bostănică s-a filmat după ce și-a revenit din anestezie

Andreea Bostănică a ajuns pe masa de operație din cauza unei măsele. Creatoarea de conținut, supranumită „Regina TikTok-ului”, a suferit o intervenție pentru extracția unei măsele, operație care a avut loc sub anestezie generală. La finalul intervenției, după ce s-a trezit, tânăra a realizat un filmuleț pe care l-a distribuit în mediul online.

Vizibil amețită, Andreea Bostănică se resimte după operația suferită. În clipul postat pe TikTok, aceasta a mărturisit că a fost pentru prima dată când i-a fost făcută anestezie generală, subliniind faptul că aceasta este o dovadă a faptului că nu și-a făcut niciodată operații estetice.

„Eu în viața mea nu am avut anestezie. Ăștia care ziceți că am nasul făcut, că am ochii făcuți… Înțeleg că vă roade invidia că sunt cea mai șmecheră, dar asta este prima mea intervenție. Sinceră să fiu, am zis slavă Domnului să nu se întâmple nimic rău”, a afirmat Andreea Bostănică după ce și-a revenit din anestezie.

„Dragilor, Doamne, nu îmi vine să cred că am avut monstrul ăsta la mine în gură. Operația a fost mai grea pentru că am avut 6 măsele. Simt așa o ață în gură. Îmi spuneam rugăciunile și toți medicii se uitau la mine. Am început să plâng și am adormit”, a povestit influencerița.

Ce spune influencerița despre operațiile estetice

Andreea Bostănică a fost acuzată de-a lungul timpului că ar fi apelat la diferite intervenții chirurgicale estetice. Însă de fiecare dată ea a negat acuzațiile, dar a mărturisit că se folosește de filtrele de înfrumusețare, dar și de make-up pentru a arăta atât de bine în postările din mediul online.

„În primul rând cred că m-ar omorî mama dacă i-aș spune că vreau vreo operație estetică. Nu știu de ce lumea spune că am operații estetice, pentru că nu am nasul de Barbie, nu am ochii de chinezoaică. Nu știu de ce se speculează”, a spus Andreea Bostănică în cadrul unui interviu, în urmă cu ceva timp.

„Mai folosesc și eu filtre cum folosește toată lumea, mai fac machiaje, dar nu am nicio operație estetică. Singura chestie e un semn pe care îl am pe frunte, pe care l-am obținut când aveam doi ani. Am fost lovită de un leagăn de fier de o fetiță din greșeală și am fost cusută. În rest, nu am nimic la față”, a precizat ea.

