Andreea Bălan, secretul unei siluete de invidiat: „Meditez în fiecare zi”

Andreea Bălan (38 ani) arată mai bine ca oricând. Artista a dezvăluit care este secretul frumuseții ei.

Andreea a mărturisit că o ajută foarte mult atitudinea pozitivă, precum și antrenamentele alături de dansatorii ei.

„Stau în formol”, a glumit cântăreața când a fost întrebată cum reușește să se mențină în formă.

„Nu, glumesc. Totul vine de la creier pentru că am o energie pozitivă, lucrez foarte mult cu mine, meditez în fiecare zi și iau viața pas cu pas, trăiesc fiecare clipă, trăiesc prezentul. Mă bucur de tot ce vine și atunci nu ai cum să nu emani energie pozitivă. Cu energia asta pozitivă, inevitabil arăți bine”, a declarat Andreea Bălan pentru Ego.ro.

Mai mult, artista spune că îi place adrenalina, astfel că nu se dă în lături de la acrobațiile de pe scenă, pe care le face împreună cu dansatorii ei.

„Îmi place foarte mult ceea ce fac. Cred că asta este menirea mea în viață, să fac entertainment, să cânt, să dansez, să întrețin oamenii prin muzica mea și cred că asta se vede. Pun o parte din sufletul meu pe scenă, în piesele mele, în dansuri și în tot ceea ce fac. Mai nou, am învățat și să patinez. Îmi place mult ceea ce fac. Ador adrenalina și cred că de asta fac și acele acrobații cu Petrișor. Fac de mică, altceva nu știu, nu mi-a plăcut să fac. Când îți intră ceva în sânge de mic copil, automat faci bine tot restul vieții”, a explicat ea.

Cum își îngrijește vocea Andreea Bălan

Andreea Bălan a mărturisit că, pentru a-și păstra vocea, se menține departe de vicii, precum alcoolul și țigările.

„Înainte de fiecare concert trebuie să faci o mică încălzire, trebuie să mai faci canto, din când în când. Și vocea este ca un mușchi, care trebuie îngrijit. Nu fumez, nu beau energizante, nu beau alcool. Am grijă de mine. Asta ține și de grija ta ca om, nu neapărat că ai voce și că trebuie să cânți”, a afirmat cântăreața pentru sursa citată.

Ritualul de frumusețe al Andreei Bălan

În urmă cu puțin timp, vedeta a dezvăluit că are un ritual de înfrumusețare pe care îl urmează cu strictețe de la vârsta de 18 ani.

„Creme am folosit și folosesc dintotdeauna. De când mergeam prin turnee, de pe la 18 ani. Sunt tot felul de creme pentru fete tinere, apoi pentru cele de 25-30 de ani, peste 35 și evident peste 50 de ani. Folosesc de ani de zile aceste creme, iar asta am învățat de la mama mea. Pentru că mă machiez în fiecare zi, de la 15-16 ani, am grijă să mă demachiez în fiecare seară pentru că este important să nu adorm machiată, pentru că toate smacurile dacă le ții pe față peste noapte deteriorează fața”, a povestit Bălan.

„Tot timpul am fost foarte disciplinată, cred că și de aceea am rezistat atâția ani în industria muzicală. Există o rutină și o disciplină. Vreau, nu vreau, le fac. Fie că este vorba să mă demachiez seara, fie că este vorba de jumătatea de oră de sport pe care o fac în fiecare zi, fie vorba de apă. Chiar dacă am pofte să mănânc fast-food, nu mănânc. Adică ține de disciplină și de cum te iubești și cum iubești viitorul, adică vrei să arăți bine și peste 10-15 ani, așa că trebuie să ai grijă de tine în prezent”, a mai spus Andreea Bălan.

