Anca Lungu, schimbare majoră la 4 ani de la divorțul de primul soț

Anca Lungu se reinventează după divorțul de Ștefan. Fosta prezentatoare locuiește de mai mult timp în Nisa, Franța.

Deși Anca Lungu își permite să își facă poftele și să își îndeplinească dorințele, ultima perioadă a învățat-o să trăiască într-un mod mai simplist. Ea a decis să lase excesele materiale în urmă, astfel încât acum se bucură de un trai minimalist.

Într-un interviu la Teo Show, ea a oferit mai multe detalii despre stilul său de viață, numind consumerismul „o capcană a lumii în care trăim”. Astfel, Anca Lungu preferă să nu cumpere mai mult decât are nevoie, limitându-se la strictul necesar.

„Cred că e ceva care, oarecum, exista în mine”, a spus ea la Teo Show, citată de Fanatik. „Aici am găsit mediul perfect să dezvolt asta. Făcând viața mai simplă, devine mai frumoasă și cu mai multă substanță. Am un stil de viață chiar mai minimalist decât înainte”.

Ea a mai zis că acum are mai mult timp: „Am mai mult timp, pentru că până la urmă timpul e resursa noastră cea mai prețioasă. Consumerismul e o capcană a lumii în care trăim. Stilul ăsta de viață e un soi de protest la adresa consumerismului. Practic nu mai ai timp să te bucuri de tot ceea ce ai deja. Nu cred că ține neapărat de bugetul pe care îl avem. Nu contează cât câștigi, cocntează cât cheltui”.

Anca Lungu a mai spus că acum are mai multă grijă pe ce cheltuie banii. „De exemplu, acum am două poșete”, a recunoscut vedeta. „E tot ce am. Sunt două piese prețioase, la care țin foarte mult. E ca atunci când ai 100 de prieteni, dar nu poți avea o relație cu ei, că nu ai timp s-o dezvolți”.

