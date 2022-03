Alexandra Ungureanu, despre relația cu mama ei în Asia Express: „Oricum ai da-o, lumea o să te judece”

Alexandra Ungureanu și mama ei au fost printre cei nouă concurenți care au participat în Asia Express, în sezonul patru. Nu le-a fost ușor să iasă din zona de confort, iar la filmări au trecut prin probe de foc și emoții intense.

Invitată la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Alexandra Ungureanu a povestit despre experiența din Asia Express 2021 și, spune ea, știa la ce se așteaptă când a ales să participe. Echipa lor a fost prima care a părăsit competiția încă din Turcia.

„Știam că e posibil ca toți demonii noștri să iasă pe prin cutii și, indiferent cum ai da-o, lumea o să te judece. Mi-am asumat. Eu cu mama suntem atât de diferite, dacă nu m-ar călca pe coadă aș fi fanul ei numărul unu. În același timp, dacă aș fi fost ca maică-mea, nu îmi trecea nimeni pe dinainte în showbiz, rupeam tot. Sau măcar dacă aș fi lăsat-o să-mi fie managera mea când am plecat din Onești, așa cum ar fi știut ea, cred că s-ar fi întâmplat niște situații mai altfel”, a comentat vedeta.

În ediția nouă din sezonul patru, trei echipe au pornit în cursa pentru Ultima Șansă, fiind vorba despre Eliza și Cosmin Natanticu, Anca și Alexandra Ungureanu și Elwira și Mihai Petre. La finalul probelor, i-a așteptat Irina Fodor, pregătită să anunțe care va fi prima echipă eliminată din concurs, potrivit a1.ro.

Connect-R și Shift au scos cufărul pe care l-au purtat cu ei în ultimele zile și l-au oferit Ancăi și Alexandrei Ungureanu. Cele două au deschis cutia și, fiindcă diamantul din interior a fost roșu, acestea au devenit prima echipă care este eliminată de la Asia Express, mai precizează sursa citată.

A câștigat finala de la Bravo, ai stil! Celebrities

Cu un an în urmă, vedeta câștiga emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”, de la Kanal D, fiind aleasă în direct, în urma voturilor telespectatorilor. În acea seară, s-a dat o luptă strânsă cu o altă concurentă apreciată de public, Theo Rose. Cea mai stilată celebritate de la noi a câștigat marele premiu în valoare de 100.000 de lei.

Alexandra Ungureanu a recunoscut că s-a înscris la concurs pentru că simțea că are nevoie de o expunere care să o ajute să-și vândă mai bine pasiunea de aproape o viață și anume, muzica. Știa doar că ce făcuse până în 2020, pe plan profesional, nu funcționase așa cum spera.

„Nu eram înțeleasă, da, se știa despre mine că sunt diferită, lumea nu aprecia, nu s-ar fi îmbrăcat ca mine. (…) Totuși, a fost atât de mult timp în care am reușit să arăt și latura aia umană, că se credea că sunt rece, arogantă, că nu am o poveste, că nu am nimic de spus. Nici până acum nu știu ce am reușit să arăt acolo de oamenii au empatizat cu mine și m-au plăcut așa cum sunt”, a mai continuat ea.

Artista a devenit cunoscută după ce a colaborat cu formația Sistem în 2001, lansând hiturile „Emoții”, „Senzații” sau „Departe de tine”, iar în 2004, a devenit vocea formației Crush. Vedeta este, în prezent, gazda emisiunii muzicale „Duet cu Alexandra”, de la Kanal D.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.