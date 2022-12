Alexandra Ungureanu a împlinit 41 de ani: „Sunt mai bine ca la 40. Am avut vremuri grele, depresie”

Alexandra Ungureanu a împlinit miercuri, 28 octombrie, 41 de ani. Artista a mărturisit în cadrul unui interviu că momentul în care a schimbat prefixul a fost unul extrem de dificil pentru ea.

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Cu o voce inconfundabilă, artista a cunoscut aprecierea publicului odată cu lansarea alături de băieții de la Crush, cu care a cântat timp de mai mulți ani.

Alexandra Ungureanu a împlinit 41 de ani

Alexandra Ungureanu a vorbit despre ce înseamnă pentru ea faptul că a schimbat prefixul, dar și cum își petrecea aniversarea în copilărie. Artista a mărturisit pentru cei de la Fanatik că a acceptat cu greu faptul că a ajuns la vârsta de 40 de ani.

„Recunosc că sunt mult mai bine ca la 40, pentru că am avut vremuri grele, depresie înainte să schimb prefixul, nu am vrut să accept această vârstă. După care am văzut că nu s-a schimbat nimic major, sunt tot mai asumată și mai creativă, îmi place relaxarea pe care am căpătat-o odată cu vârsta”, a mărturisit Alexandra Ungureanu pentru cei de la Fanatik.

Alexandra Ungureanu: „Stăteam mai mult cu oamenii mari”

Această perioadă îi amintește cântăreței de copilărie și de modul în care își sărbătorea atunci aniversarea. Întrebată de cum își petrecea atunci artista zilele de naștere, Alexandra Ungureanu a mărturisit că anumite aspecte din copilărie nu s-au schimbat până acum.

„Anumite aspecte nu s-au schimbat din copilărie, în continuare îmi place să mi se cumpere pijamale. Mama nu mă nimerea deloc iar acum nu mai are nicio șansă, sper că a renunțat definitiv. Nici prietenii nu mă nimeresc la îmbrăcăminte. Am primit cadouri frumoase de-a lungul timpului: chitară, clapă, microfon. Eu mă bucur de orice lucru, nu numai de ziua mea. Când eram mică stăteam mai mult cu oamenii mari și îmi plăceau bancurile cu Ceaușescu”, a mai adăugat Alexandra.

Alexandra Ungureanu: „Lucrurile pe care le-am făcut au fost făcute fără compromis”

Acum, artista are o carieră de succes și foarte mulți fani care o admiră și care îi ascultă piesele. Însă, atunci când era tânără artista nu credea că o să ajungă atât de celebră încât să se poată întreține exclusiv din muzică. Și spune desprea ea că este foarte mândră de faptul că este foarte mândră de faptul că a rezistat atâta timp în industria muzicală.

„Cea mai mare realizare de până acum este faptul că am rezistat atâta timp. Eu am fost când sus, când jos. M-am și reinventat, este la naibii de greu și nu prea mi-a dat cineva ceva degeaba. Îmi cer scuze celor care au investit în mine dar nu am simțit că am ajuns la acea echipă care să mă susțină și să facă pentru mine tot că ar trebui să facă. Am nevoie de oameni care să-și dorească să ‘scoată untul’ din tot, care să sune non stop pentru mine, oameni pe care-i dai afară pe ușă și intră pe geam. (…) Mi-e greu pentru că toate lucrurile pe care le-am făcut au fost făcute fără compromisuri, ascult și acum cu plăcere toate piesele pe care le-am scos”, a concluzionat Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu, despre cea mai mare dramă a vieții ei

Alexandra Ungureanu a trecut prin momente dramatice în urmă cu 13, atunci când l-a pierdut pe tată său din cauza cancerului.

Cel mai greu a fost când l-am pierdut pe tata. Acest lucru nu intra în calcul, aveam 27 de ani și nu aveam cum să mă gândesc la moarte. Nu făcea parte din schema mea personală. Atunci când a murit tata s-a rupt lumea în două, mi-am dat seama cât de fragil este totul, cât de important este să spui lucrurilor pe nume când trebuie. Să stai cu omul respectiv când trebuie, să fii mereu pregătită că viața se poate schimba peste noapte și să nu fie totul un dezastru, a povestit în trecut cântăreața.

Alexandra Ungureanu și muzica

La vârsta de șase ani a început să ia lecții de canto și de pian, iar în adolescență a urmat cursuri de chitară. Ulterior, Alexandra a participat la diverse concursuri de muzică pentru copii, în cadrul cărora a obținut rezultate remarcabile.

În 2001 începe să colaboreze cu formația Sistem, pentru care a înregistrat vocea principală a unor melodii care s-au bucrat de mare succes. În 2003 Alexandra Ungureanu a reprezentat România la festivalul Cerbul de Aur. Un an mai târziu, Alexandra s-a lansat alături de Crush

