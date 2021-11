Alexandra Stan, confesiuni după divorț: „Când ne-am despărțit, eu am…”

Alexandra Stan (32 ani) a lansat cea mai recentă piesă muzicală, „Tokyo”, inspirată din realitate. După o decepție în dragoste, artista a plecat în turneu în capitala Japoniei pentru a se regăsi pe sine.

Celebra cântăreață a acordat un interviu revistei Unica, unde a dezvăluit totul despre noile proiecte pe plan profesional, dar și despre viața personală. Ultima piesă lansată, „Tokyo”, o reprezintă destul de mult pe artistă, mai ales că mesajul este scris după o fostă relație amoroasă.

În noul ei videoclip, Alexandra Stan a adoptat un look cel puțin neobișnuit: „întotdeauna, eu am fost așa, experimentală, și deschisă la tot felul de look-uri, iar asta cu sprâncenele decolorate, chiar dacă pentru mulți fani a fost un gest destul de curajos, am zis că se potrivește, mai ales că întreg albumul care se numește Rainbows, iar piesa Tokyo este cu direcție către Japonia, un reper în fashion”, a explicat fosta concurentă de la Survivor România.

Cum a ajuns să cucerească topurile din întreaga lume

Acum 12 ani, Alexandra Stan își câștiga primii fani cu single-ul „Lollipop”, o piesă care a fost vizualizată de 27 de milioane de ori pe YouTube. În 2010, artista lansează al doilea hit „Mr. Saxobeat”, care a ocupat primul loc în topul celor mai ascultate piese muzicale din România, mai multe săptămâni la rând. Tot atunci, cântăreața a cunoscut succesul și pe plan internațional.

„S-a întâmplat să fie ani în care nu-mi găseam, de exemplu, drumul și nu-mi dădeam seama ce ar fi trebuit să cânt pentru că treceam prin anumite momente emoționale, personale, poate nu eram dispusă să cânt genurile care erau populare la vremea respectivă. Un artist internațional se confruntă cu diferența de genuri”, a povestit Alexandra Stan în exclusivitate pentru Unica.

Când vine vorba despre trending-ul de pe YouTube, la momentul actual, artista spune că nu ar putea să treacă de la pop dance la manele, cele care ocupă cele mai multe poziții din topul hiturilor: „eu dacă sunt prin casă mai cânt manele, pot să cânt și asta, dar nu simt neapărat să fac asta ca artist, uneori te simți demotivat, mai ales că am un canal destul de mare”, a mai continuat cântăreața, care are peste un milion de abonați la canalul personal de YouTube.