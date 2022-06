Alex Dima, tată pentru a doua oară: „Familia noastră trăiește valuri de sentimente”

Alex Dima, jurnalistul de la „România, te iubesc!”, a dezvăluit în urmă cu puțin timp că a devenit tată de băiat. Prezentatorul TV a publicat și prima fotografie alături de micuțul său.

Alex Dima este în culmea fericirii, după ce partenera lui de viață, Georgiana, a născut un băiețel. Jurnalistul a făcut fericitul anunț pe rețelele de socializare în urmă cu puțin timp. Acesta a publicat și o fotografie cu micuțul, la externarea din spital.

O minune de copil a venit pe lume! Sunt și tată de băiat! Familia noastră trăiește valuri de sentimente, am râs, am plâns, râdem, ne bucurăm din plin de aceste momente minunate, de acest dar care ne zâmbește și gângurește. Dacă vă aruncați o privire spre cer, prin al 9-lea o să ne zăriți și pe noi cum îl adulmecăm pe micul prunc pe toate părțile.

Prezentatorul TV mai are o fetiță, Sara, din căsnicia cu Roxana, care a murit în urmă cu 13 ani din cauza cancerului.

Alex Dima a povestit în urmă cu un an, în podcastul lui Cătălin Măruță, cum a cunoscut-o pe partenera lui de viață, Georgiana.

Eram la un eveniment la Timișoara și ea tot așa, cu treabă pe acolo și când am ajuns la aeroport am sesizat-o.

Am văzut la chech-in, m-am tot uitat după ea. Cred că și ea pe mine, adică, mi-a spus că m-a remarcat. Am avut un contact, iar când am ajuns la filtru, aproape de poartă, de fapt acolo s-a întâmplat, cumva a fost obraznică și s-a băgat în fața mea.

M-am uitat de vreo 2-3 ori în aeroport, am văzut-o și în avion… și sunt om serios, ce era să zic «mă știi de la televizor? De aia te uiți la mine. Eu nu te știu». Nu am vorbit, ne-am văzut fiecare de ale noastre. Doar ne-am uitat unul la altul.

Ochii și tupeul m-au atras foarte mult la ea. Nu am vorbit în avion, nu aveam voie (râde). Și după o lună sau chiar mai bine am fost chemat, ea lucra într-o bancă. Și am fost chemat să vorbesc acolo despre copiii din Magic Camp. Nu a fost mâna ei, acolo ne-am găsit.

Ea se ocupa cu povestea asta, ne-am întâlnit și uite că din vorbă-n vorbă au trecut 6 ani, a povestit jurnalistul.