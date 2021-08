Actrița Monica Bârlădeanu, despre experiențele trăite la filmările ultimului sezon din serialul Vlad: „Mi-am descoperit unele vulnerabilităţi și limite, dar și cum să gestionezi unele emoții”

În pragul lansării sezonului patru și ultimul din Vlad, echipa UNICA s-a putut bucura într-un cadru relaxant de o frumoasă întâlnire cu echipa de actori ai celui mai de succes serial TV al momentului. Cu această ocazie, am stat de vorbă cu mult apreciata actriță, Monica Bârlădeanu.

Cu o discreție și o naturalețe de apreciat, vedeta ne-a povestit despre provocările pe care le-a trăit în timpul filmărilor. Mai mult de atât, Monica Bârlădeanu ne-a mărturisit că cei trei ani de filmări la Vlad i-au dat ocazia să descopere anumite fațete ale vulnerabilităților sale, să evolueze, dar mai ales, să sudeze relații trainice de prietenie cu actorii producției, ce va reîncepe din data de 6 septembrie la PRO TV.

Carla, personajul pe care Monica Bârlădeanu îl interpretează minunat, are de fapt porniri care se pot regăsi la un moment dat în fiecare din noi, spune frumoasa actriță Monica Bârlădeanu.

“Când am citit pentru prima dată textul pentru primul sezon mi s-a părut foarte provocator să fiu această falangă a lui Vlad care operează foarte subtil să rupă acest mariaj, să-l cucereasca pe Ștefan ca să o lase disponibilă, ca în felul acesta, ea sa fie practic cucerită de Vlad. Apoi, am fost foarte curioasă să văd ce se va mai întâmpla. Cert este că rolul Carlei m-a prins foarte tare. Legat de acțiunile și comportamentul ei, am încercat tot timpul să-i găsesc justificări. În faptul că Vlad are cumva dreptate că trebuie să-și revendice femeia iubită ce i-a fost luată pe nedrept, la fel ca și viața pe care o trăia înainte să intre la închisoare.

Carla a facut tot felul de lucruri, dar inevitabil i-am găsit, sa-i spunem, scuze, analizând mai bine contextele în care a fost pusă. Asta m-a ajutat cumva să intru mai bine în pielea personajului. Oricum, nu de fiecare dată trebuie să te regăsești cu personajul pe care îl joci, ci doar să înțelegi că uneori oamenii mai fac în funcție de împrejurări și unele lucruri mai puțin plăcute de ceilalți”, a explicat actrița.

Citește și:

Anghel Damian, actor și scenarist al serialului „VLAD“, dă lovitura cu un scurtmetraj de succes

EXCLUSIV Olimpia Melinte, protagonista serialului „Vlad”, dezvăluiri despre noul sezon

Ce ar schimba Diana Sar la rolul ei din serialul „VLAD“

Diana Sar, despre cel mai greu moment din serialul „VLAD“

Monica Bârlădeanu ne-a mai mărturisit că producția de succes Vlad a venit la pachet și cu o serie de metamorfoze ce s-au dovedit a-i fi pragmatice. “Am descoperit multe lucruri despre mine jucând în Vlad. Mai exact, unele vulnerabilităţi, limite, dar și cum să gestionezi unele emoții. Sunt zile când efectiv ești un butoi emoțional, plin cu publere, și te gândești cum poți să folosești asta în favoarea unui personaj. Ca să interpretezi bine un personaj în primul rând trebuie să știi foarte multe lucruri despre tine. Asta chiar te ajută să redai pe ecran acea trăire pe care scena personajului interpretat o cere. Sentimentul de satifacție al unei scene care a ieșit foarte bine ține și de chimia pe care o ai cu partenerul de film. E necesar ca energia dintre cei doi să curgă cumva”, a explicat vedeta.

“După ce se vor încheia filmările în octombie la ultimul sezon din Vlad cred că voi simți un gol. E normal să fie așa pentru că m-am atașat foarte mult de echipă. Filmările au ținut trei ani și în tot acest timp noi ne-am sudat relații de prietenie foarte frumoase și solide. De altfel, m-am atașat foarte mult de personajul meu. Cred ca nostagia și sentimentul de separare se va atenua ușor, ușor, odată ce fiecare dintre noi ne vom angrena în proiecte noi. Dar clar, da, a fost o etapă specială din viață pe care nu o voi uita ușor.”