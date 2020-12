Actorul Jeremy Bulloch din trilogia originală „Star Wars” a murit

„A avut o carieră îndelungată și plină de bucurii timp de mai bine de 45 de ani”, a mai scris agentul. „A fost devotat soției lui, celor trei fii ai lor și nepoților lui, 10 la număr, nepoți care-i duc acum dorul.”

Actorul este cunoscut îndeosebi pentru interpretarea vânătorului de recompense Boba Fett în peliculele The Empire Strikes Back și Return of the Jedi.