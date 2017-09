TOP 3 topmodele plus-size internaționale

Canoanele de frumusețe impuse de industria modei au promovat, ani de-a rândul, siluete din ce în ce mai anorexice. De ceva vreme asistăm, însă, la un alt fenomen: modă și pentru femeile plus-size. Iată care sunt cele mai celebre 3 topmodele plus-size.

ASHLEY GRAHAM

In vârstă de 29 de ani, Ashley este cel mai mai faimos model plus-size la ora actuală, fiind în același timp și “body activist”. A apărut pe coperta mai multor reviste mari (Vogue, Sports Illustrated, Elle, Glamour, Harper’s Bazaar) și vorbește în mod regulat despre acceptarea propriului corp la conferințe și evenimente motivaționale (TED). In mai 2017 și-a lansat autobiografia “A new model”.

CANDICE HUFFINE

Candice este cu adevărat un model de carieră, participând la concursuri de frumusețe și castinguri încă din copilărie. S-a mutat la New York pentru o carieră în modelling, refuzând să slăbească la presiunile agenților, până când a fost, în final, acceptată ca model plus-size. începutul succesului ei a venit odată cu apariția pe coperta Vogue Italia, împreună cu modelele Tara Lynn și Robyn Lawley. în prezent lucrează pentru designeri și branduri din întreaga lume.

PRECIOUS LEE

Născută în Atlanta, Georgia, Precious Lee este primul model plus-size și de culoare care a apărut în Sports Illustrated Swimsuit Issue și Vogue, aparițiile ei uimind lumea întreagă. A prezentat lenjerie pentru Victoria’s Secret și a lucrat pentru branduri celebre precum Old Navy, Nordstrom, Saks Fifth Avenue. Apariția ei în campania #ImNoAngel și #PlusIsEqual pentru Lane Bryant a devenit virală. Precious Lee se consideră și o activistă pentru diversitate.

Foto: Hepta

