Țigara electronică a unei femei a explodat în timp ce aceasta se afla la volan. Mașina ei s-a transformat într-o „minge de foc”: „Am crezut că voi muri”

O femeie din Alabama a suferit arsuri grave după ce o țigară electronică i-a explodat în poală în timp ce conducea, transformându-i mașina într-o „minge de foc”. Soțul ei, Bobby, cu care vorbea la telefon la momentul incidentului, a crezut că a murit.

Suzanne Manus, în vârstă de 32 de ani, se afla în drum spre acasă de la cumpărături în noiembrie 2024, când țigara electronică i-a explodat în poală. La acel moment, Suzanne vorbea la telefon cu Bobby, soțul ei.

„Soțul meu a auzit tot deoarece vorbeam prin Bluetooth în mașina mea”, a povestit Suzanne Manus. „A crezut că am murit pentru aproximativ 45 de secunde. Imediat, piciorul meu a apăsat accelerația. Am virat pe tot drumul. M-am uitat în jos și am văzut că ardeam și în acel moment am crezut că voi muri”, a continuat.

Când a reușit să oprească, Suzanne povestește că a coborât și și-a scos pantalonii în flăcări pe marginea drumului, în timp ce mașina ei era deja o „minge de foc”.

A primit grefe de piele de la un donator

Suzanne a fost transportată de urgență la un spital din Dothan, Alabama, înainte de a fi transportată cu avionul la un centru de traumatologie din Birmingham, unde medicii i-au spus că are arsuri extinse pe organele genitale, fese și interiorul coapselor.

Suzanne Manus a primit grefe de piele de la un donator după incident. „În primele două zile aveam senzația că încă ardeam, iar ei trebuiau să-mi curețe pielea”, spune ea. „După ce m-am uitat la picioarele mele după prima operație nu vedeam cum s-ar putea îmbunătăți. Arătau atât de rău, de parcă m-ar fi atacat un zombie.”

„Piciorul pentru care s-a folosit piele de la un donator va fi însemnat pe viață și este nevoie de aproximativ doi ani pentru ca grefa să se fixeze”, a explicat Manus, spunând că picioarele ei „arată nebunește, mov și proeminente, dar se vindecă”.

„Efectele mentale și emoționale au fost mult mai grave” decât cele fizice

Deși rănile ei sunt „din ce în ce mai vindecate”, acestea necesită îngrijire constantă, explică Manus. „Trebuie să pun loțiune și vaselină pe aceste zone de patru sau cinci ori pe zi.”

Cu toate că durerea fizică a fost „agonizantă”, Suzanne susține că „efectele mentale și emoționale au fost mult mai grave”.

În ceea ce privește obiceiul ei de a fuma, Manus spune: „Nu mai fumez și nu vreau să mai fiu vreodată în preajma unui fumător”.

Suzanne este la curent și cu alte povești similare cu a ei. Unui adolescent din California i-au fost amputate degetele după ce dispozitivul său a explodat. „Explodează și îți poate schimba viața pentru totdeauna. Aceasta ar fi putut fi soarta mea. Nu aș mai fi fost aici dacă aș fi rămas blocat în mașină.”

