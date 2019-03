„Social Media de la A la #”, o nouă ediție a Atelierelor de idei Unica

Conturile pe care le avem în social media au devenit o adevărată carte de vizită a secolului XXI, nu doar o metodă de comunicare. Vă dăm întâlnire joi, 28 martie 2019, de la ora 19.00, la parterul centrului comercial ParkLake să vorbim despre trenduri, tactici, promovare, strategii în mediul digital.

Smaranda Heroiu, director executiv iCEEfest

Smaranda este, din 2016, directorul executiv al iCEEfest, cel mai mare festival regional de digital & tehnologie. Lucrează de mai bine de 10 ani în domeniul comunicării și al strategiei de business, are studii de diplomație, un MBA la London School of Business and Finance și un Executive Program obținut de la Harvard Kennedy School of Government.

Consideră preocuparea pentru transformările generate de revoluția digitală în viața personală și profesională drept o responsabilitate firească a fiecăruia dintre noi. Aceasta se ocupă de festival și conținutul acestuia, vorbește despre Inteligența Artificială, inovare și viitorul umanității în cadrul altor evenimente și contribuie cu articole despre fintech, viitorul resurselor umane și transformarea exponențială a companiilor.

Despre toate aceste subiecte și experiența Smarandei în social media vom vorbi la Atelierele de Idei Unica.

Alexandru Negrea, consultant și trainer pe teme de marketing și comunicare în social media

Alexandru Negrea este consultant și trainer pe teme de marketing și comunicare în social media, iar din 2015 are compania Social Smarts, ce găzduiește o serie de produse și servicii în acest context.

Alexandru Negrea ne va vorbi la Atelierele de Idei Unica despre trendurile în social media ale anului 2019, dar și despre intrumente și tactici pentru implementare.

Monica Jitariuc, co-managing director MSL The Practice

Monica Jitariuc este expert în comunicare integrată și specializată în social media. De 18 ani lucrează atât de partea clientului, cât și de cea a agenției. Este educator social media și trainer. Susține inițiativele de luptă împotriva violenței domestice și pe cele care pot schimba în bine viața femeilor din România. Este preocupată de noile tehnologii și impactul lor asupra tuturor aspectelor vieții noastre.

La Atelierele de idei Unica, Monica vine să ne vorbească despre social media (cu accent pe Facebook, Instagram, LinkedIN) ca instrument de personal branding.

Artista Alina Eremia și managerul ei, Vlad Pârvulescu

Alina Eremia nu a cucerit inimile fanilor doar cu talentul ei muzical, ci și cu aparițiile sale glam. Mereu atentă cu imaginea ei, Alina a devenit un model pentru tinere și este urmărită cu interes pe rețelele de socializare. Titlul de „Fashion Icon” pe care Revista Unica i l-a acordat în cadrul Galei de anul trecut este unul binemeritat.

Alina vine la Atelierele de Idei Unica să ne povestească despre provocările mediului digital, despre crearea de conținut pentru social media, dar și despre cât timp este necesar să petreci pe aceste platforme online pentru a avea succes.

Aceasta va fi însoțită de managerul ei, Vlad Pârvulescu, care ne va povesti despre strategii de promovare în social media, tehnici de implementare și campanii de comunicare.