De ce este periculoasă mierea pentru bebeluşi

Medicii pediatrii sfătuiesc cu strictețe tinerele mame să evite mierea în alimentația bebelușilor. În zilele noastre se știe deja că poate fi foarte periculoasă mierea pentru bebeluși. Micuții care nu au împlinit încă vârsta de un an nu trebuie să primească miere, nici măcar miere preparată termic. Află de ce este toxică mierea pentru bebeluși și ce alte riscuri poate ascunde consumul de miere.

Dulciurile concentrate ar trebui să lipsească din alimentația bebelușilor și a copiilor mici. Cu toate că gustul dulce este preferatul lor, fructele ar trebui să fie principalul desert și mai puțin bomboanele, acadelele sau ciocolata.

Pe lista dulciurilor ar trebui să fie și mierea, cel mai sănătos dulce, cu numeroase proprietăți nutritive și curative, bogată în minerale și vitamine esențiale. Cu toate acestea, mierea trebuie evitată până la vârsta de 1 an. Există câteva motive pentru care este deosebit de periculoasă mierea pentru bebeluși, iar acestea au fost studiate și demonstrate prin cercetări concludente în ultimii ani.

Cum produc albinele mierea

Procesul prin care albinele transformă polenul și nectarul din flori în miere este unul complex și costisitor pentru micile insecte. Albinele parcurg zeci de kilometri zilnic pentru a căuta cele mai bune surse de nectar. Ele colectează polen, nectar și sevă din plante, acestea sunt apoi combinate cu enzimele și aminoacizii din saliva albinelor și formează mierea.

Ulterior, albinele colectoare depun acest lichid dulce în faguri, iar albinele lucrătoare din stup o sigilează cu ceară, astfel încât ea poate rezista ani de zile fără să mucegăiască sau să își piardă proprietățile nutritive.

Mierea naturală, care conține foarte puțină apă și este deosebit de concentrată în zaharuri naturale este un aliment minune, care nu se strică, decât dacă este alterat și combinat cu alte substanțe.

Ce beneficii ne oferă mierea

Este binecunoscut faptul că mierea ne oferă o mulțime de nutrienți esențiali. Mierea este considerată unul dintre puținele alimente complete, hrănitoare și vitale, chiar dacă se știe azi cât de periculoasă este mierea pentru bebeluși.

Începând cu vârsta de 1 an, orice copil se poate bucura de beneficiile mierii. Mierea conține numeroase enzime, aminoacizi esențiali, toată gama de minerale folositoare organismului, numeroși antioxidanți, vitamine din grupul B și vitamina C.

Sunt cunoscute peste 320 de soiuri de miere, dar nutrienții pe care îi conțin diferă într-o oarecare măsură de la o soi la altul, în funcție de polenul pe care îl adună albinele.

Iată ce valori nutritive are o porție de 100 de grame de miere:

Calorii – 300;

Carbohidrati – 82 g (fibre si zahar);

Proteine – 0,3 g;

Potasiu – 52 mg;

Calciu – 6 mg;

Magneziu – 2 mg;

Vitamina C – 0,5 mg;

Sodiu – 4 mg;

Fier – 0,4 mg.

Tipuri de miere

În funcție de flora din zona unde recoltează albinele nectarul, în miere vor predomina anumite arome și substanțe nutritive. De asemenea, culoarea mierii diferă și ea în funcție de florile sau copacii din care își culeg albinele nectarul.

Mierea de salcâm

Foarte deschisă la culoare și cu o consistență mai lichidă, mierea de salcâm are un parfum deosebit, este destul de rară și destul de scumpă. Ea este recomandată în răceli și gripe, pentru gâtul iritat, dar și în zilele în care suferi de dureri de stomac. Are un gust deosebit de plăcut și este iubită și de copii, cu toate acestea nu este o miere pentru bebeluși!

Mierea de tei

Puțin mai aurie decât mierea de salcâm, mierea de tei o întrece în parfum. Este indicată în tot felul de probleme digestive, probleme renale și în afecțiunile urinare. Dar calitatea ei de preț ține de proprietățile deosebite ale polenului de tei. Mierea de tei are efect relaxant, calmant, poate fi consumată seara pentru un somn mai bun și are chiar proprietăți afrodiziace.

Mierea de flori de câmp sau fâneață

Este o miere bogată, cu o nuanță aurie-roșcată, mai consistentă decât mierea de tei și mult mai dulce. Are acțiune antiinflamatoare și antimicrobiană. Este recomandată în stările de convalescență, în perioadele de creștere la adolescenți sau în perioadele mai stresante.

Mierea de brad

Este o miere foarte rară și cu greu se găsește miere culeasă doar din pădurea de conifere. De obicei, este îndoită cu miere polifloră. Mierea de brad este recomandată celor care suferă de afecțiuni respiratorii și pulmonare, deoarece are efect calmant, expectorant și antiinflamator. Dacă se consumă cu tot cu fagure, are efect bronhodilatator.

Mierea de mană

Multă lume o confundă cu mierea de conifere, dar este de fapt culeasă de albine din rășinile și sucurile dulci din fag, stejar și frasin. Mierea de mană se poate face doar primăvara devreme, când albinele nu prea au multe flori lângă pădure și nu găsesc suficient polen. Este o miere maronie negricioasă, cu un gust amărui, ușor caramelizat datorită conținutului foarte ridicat de minerale. Această miere are proprități antibacteriene de șase ori mai puternice decât mierea de brad, are un conținut ridicat de săruri minerale și enzime cu efect antibiotic.

Mierea de rapiță

Și acest soi de miere este unul special. Are o consistență cremoasă, o culoare alb-gălbuie și un parfum aparte. Are totodată un conținut mare de glucoză și se zaharisește mai repede decât alte tipuri de miere. Conține săruri minerale, oligoelemente care ajută la combaterea colesterolului și are proprietăți antibacteriene puternice.

Mierea de floarea soarelui

Cu un gust foarte plăcut și delicat, această miere alungă oboseala și este recomandată în afecțiunile stomacului. Are proprietăți tonice și stimulează imunitatea, de altfel ca toate tipurile de miere, dar conține mai multe oligoelemente necesare refacerii energiei organismului decât alte tipuri de miere din flori.

Tipuri de miere mai puțin cunoscute

Mierea de castan: aromă puternică, bogată în tanini și minerale, recomandată în anemie.

Mierea de zmeură: culoare foarte deschisă, aromă delicată, excelentă pentru regenerare și pentru afecțiuni ale ovarelor.

Mierea de mentă: deosebit de aromată, gălbuie, ușor consistentă, excelentă pentru stomac și digestie, dar și pentru relaxare.

Mierea din flori de portocal: delicată și parfumată, cremoasă, recomandată pentru efectul calmant și antispastic

Mierea de Manuka: culoare brună, consistență cremoasă, conținut de enzime cu efect puternic antibacterian și antiviral.

De ce este periculoasă mierea pentru bebeluși

Mierea are certe calități nutritive, curative și numeroși compuși antioxidanți și antibacterieni. Este greu de crezut cât poate fi de periculoasă mierea pentru bebeluși, având în vedere că este un aliment care nu se strică. Și cu toate acestea, toate tinerele mame sunt sfătuite să nu ofere bebelușilor miere, nici măcar să pună miere pe biberoane și tetine, încercând să convingă copiii să mănânce mai cu poftă laptele.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă, de asemenea, ca mierea să nu facă parte din hrana sugarilor sub vârsta de 12 luni, indiferent dacă este adăugată în formula de lapte, folosită pentru a calma durerile de gingii sau pentru a îndulci alte alimente.

Dar de ce nu ar trebui bebelușii să mănânce miere? Deoarece, în primul an de viață, microbiomul este încă fragil și nu poate combate diverse bacterii și microbi din alimente și chiar din miere. Toate bacteriile bune care trăiesc în organismul nostru și care ajută imunitatea și digestia sunt încă în formare în primele 12 luni de viață.

Înainte ca bebelușii să ajungă la vârsta de 1 an, bacteriile din intestinul lor nu sunt suficient de dezvoltate pentru a opri microbii să infecteze organismul. Iar printre cele mai periculoase bacterii pe care le putem lua din miere se numără temuta Clostridium botulinum, care produce toxina botulunică, o toxină care pune în pericol viața copiilor.

Botulismul infantil

Clostridium este o bacterie otrăvitoare care provoacă boala cunoscută sub numele de botulism infantil, iar această bacterie se găsește adesea în mierea brută sau în mierea prelucrată. Potrivit unui studiu publicat în 1998 în Statele Unite ale Americii, până la 25% din produsele din miere conțin sporii acestei bacterii.

Clostridium se dezvoltă în recipientele închise ermetic în care se comercializează mierea, așa cum se dezvoltă în tot felul de borcane cu gem, murături și compoturi sau în cutiile de conserve. Așadar, alimentele din conserve sunt la fel de periculoase pentru bebeluși, la fel ca mierea din acest punct de vedere. Și pentru adulți, bacteria clostridium este periculoasă și nu de puține ori persoane infectate au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru a supraviețui.

Cum recunoști botulismul infantil

Simptomele botulismului infantil sunt dramatice, iar boala este fatală, dacă nu se intervine cu îngrijiri de specialitate. De la primele semne că bebelușul se simte rău trebuie să apelezi la personalul medical de la Urgență, cu atât mai mult dacă i-ai oferit sugarului miere.

Primele semne apar de obicei între 18 și 36 de ore de la ingerarea unui aliment infectat cu bacteria toxică –

Salivație excesivă

Probleme de respirație

Probleme de înghițire

Dureri de stomac

Constipație

Letargie și imposibilitatea de a mișca brațele și picioarele

Boala este cu atât mai periculoasă cu cât se poate manifesta la câteva zile după ingerare, după ce sporii bacteriei reușesc să se înmulțească în organism și să atace căile respiratorii și creierul. Sugarul afectat de această boală nu poate fi tratat acasă, este necesară intervenția personalului de specialitate și tratamente specifice care pot combate răspândirea toxinei în organism.

