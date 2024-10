Cât de des este bine să donezi sânge

Unul dintre cele mai generoase și prețioase gesturi pe care le putem face pentru societate este acela de a dona sânge. Centrele de transfuzie îndeamnă periodic cetățenii să doneze sânge și să contribuie la salvarea vieților multor pacienți aflați în stare critică. Dacă ai o sănătate și o imunitate foarte bună, încearcă să donezi sânge! Sângele salvează vieți!

Sângele este, poate, cel mai prețios tratament, cel mai valoros, dar și cel mai greu de obținut. Sângele nu poate fi înlocuit de nimic. Nu s-au descoperit substanțe miraculoase pentru a fi reprodus în laborator.

În fiecare zi, mii de pacienți în stare critică au nevoie de sânge sau de produse esențiale derivate din sânge așa cum sunt trombocitele sau plasma. Fii generos și încearcă să donezi sânge, dacă ai o sănătate puternică.

Donatorii de sânge pot fi considerați cu adevărat eroi, deoarece ei salvează viața multor semeni care ar putea muri prematur! În spitale și mai ales în sălile de operații este o nevoie continuă de sânge, din cauza faptului că numărul de donatori nu este suficient, iar sângele și produsele din sânge au o durată de viață scăzută, de numai câteva ore.

Unde poți să donezi sânge

În România, donarea de sânge este un act voluntar, anonim și neremunerat. Informațiile personale și detaliile despre sănătatea donatorului sunt confidențiale, iar rezultatele analizelor sunt înmânate personal donatorului.

Procesul de selecție al donatorilor este extrem de riguros și necesită efectuarea unor pași care uneori pot să nemulțumească donatorii grăbiți, dar responsabilitatea securității transfuzionale este pe măsura importanței sângelui!

Recoltarea de sânge se face în condiții stricte de siguranță, de către personal medical calificat, materialul de recoltare este steril și de unică folosință – nu prezintă risc de îmbolnăvire.

De asemenea, dacă potențialul donator din diverse motive se răzgândește pe parcursul etapelor de selecție, poate să o facă în orice moment și poate reveni la donare la o dată ulterioară, când este pregătit.

În București și în marile orașe poți merge să donezi sânge direct la centrele de transfuzie. În Capitală, Centrul de Transfuzie Sanguină (CTSMB) se află pe strada Constantin Caracas nr. 2. Se mai poate dona sânge în diverse centre mobile de donare sau în cadrul unor instituții, întreprinderi sau campusuri universitare când se organizează campanii.

În cazul deplasării la sediul CTSMB – donatorul parcurge 5 etape. Fiecare etapă a donării de sânge este strict controlată pentru a asigura securitatea atât a donatorului cât şi a pacientului care primește sângele. Iar pentru parcurgerea celor 5 pași ai donării este nevoie de o durată de timp de aproximativ o oră!

Cine poate dona și cât de des poți dona sânge

Donarea de sânge nu reprezintă niciun risc pentru donator, atâta vreme cât este sănătos, are analizele bune și are o imunitate foarte bună.

Donator poate fi orice persoană cu o sănătate bună și cu un organism robust, cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, indiferent de sex.

Donarea de sânge total constă în recoltarea unei cantități de 450 ml de sânge în timp de 8 – 10 minute!

Persoanele sănătoase, care respectă toate condițiile de donare, pot face acest lucru de mai multe ori pe an. Dacă vrei donezi sânge, o poți face la un interval de două luni. Medicii recomandă cel mult 5 donări pe an pentru bărbați și cel mult 4 donări pe an pentru femei.

Dacă te întrebi cât de des poți să donezi sânge, o poți face cel mult o dată la 2 – 3 luni, dar de fiecare dată analizele tale medicale trebuie să fie impecabile.

Dacă rezultatele analizelor relevă o problemă cu semnificație asupra stării de sănătate, vei primi o scrisoare medicală din partea centrului de transfuzie și vei fi informat confidențial despre posibilele probleme de sănătate. Rezultatele testelor de laborator se înmânează personal pe baza carnetului de donator și a buletinului/cărții de identitate.

Condiții de selecție a donatorilor

Pentru a dona sânge în România, trebuie să fii cetățean român cu domiciliul în România sau cetăţean al Uniunii Europene cu reşedinţa în România. Conform legii, există o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinești, chiar dacă tu știi că ești în deplină stare de sănătate:

vârsta între 18 – 60 de ani

vârsta între 18 – 60 de ani greutatea peste 50 de kilograme

greutatea peste 50 de kilograme puls regulat, 60 – 100 de bătăi/minut.

puls regulat, 60 – 100 de bătăi/minut. tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg

tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale

să nu fii suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală

femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării

să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării sa nu fii sub tratament pentru diferite afectiuni: hipertensiune, boli de inima, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

hepatită (de orice tip)

hepatită (de orice tip) TBC

TBC sifilis

sifilis malarie

malarie epilepsie si alte boli neurologice

epilepsie si alte boli neurologice boli psihice

boli psihice bruceloză

bruceloză ulcer

ulcer diabet zaharat

diabet zaharat boli de inimă

boli de inimă boli de piele: psoriazis, vitiligo

boli de piele: psoriazis, vitiligo miopie forte peste (-) 6 dioptrii

miopie forte peste (-) 6 dioptrii cancer

Criterii de excludere permanentă

Persoanele care suferă de bolile menționate mai jos nu pot fi donatori de sânge:

afecţiuni cardiovasculare (inclusiv hipertensiunea arterială cronică în tratament, angina pectorală); traumatisme craniene cu sechele; etilism cronic; schizofrenie; epilepsie; hepatită cronică, ciroză hepatică; sifilis;

pancreatită; cancer, leucemii;

diabet zaharat; tuberculoză, hiperlipidemie; astm bronşic; alergia severă;

boli endocrine; lupus eritematos diseminat şi alte colagenoze; psoriazis generalizat

persoanele pensionate medical, indiferent de diagnosticul de pensionare.

Criterii de excludere temporară

Anumite boli sau afecțiuni te pot împiedica să donezi sânge în perioada în care ești sub tratament și în perioada de convalescență. După ce te vindeci sau după ce depășești respectiva situație delicată pentru sănătatea ta, poți merge să donezi sânge, dacă ești deplin restabilit:

boli infecţioase (diverse forme de gripă, infecții bacteriene);

boli infecţioase (diverse forme de gripă, infecții bacteriene); anemie; examinare endoscopică, transfuzii, intervenţii chirurgicale, contact apropiat cu persoane cu hepatită;

anemie; examinare endoscopică, transfuzii, intervenţii chirurgicale, contact apropiat cu persoane cu hepatită; vaccinări; sarcină, alăptare; tratamente dentare;

vaccinări; sarcină, alăptare; tratamente dentare; consum de alcool în ultimele 48 de ore;

consum de alcool în ultimele 48 de ore; consum de medicamente.

Cum te pregătești înainte de a dona sânge

Ține cont de faptul că, doar în condițiile în care știi că ești sănătos și ai rezultate bune la analizele de sânge făcute la medicul de familie, poți să donezi sânge. Donarea de sânge nu se face la întâmplare și nici nu înlocuiește pachetul de analize anuale pe care este bine să le faci în mod regulat.

Este recomandat să faci mai întâi analizele uzuale de sânge și apoi să discuți cu medicul de familie dacă poți sau nu să donezi sânge. Ține cont de faptul că ascundarea unor informații importante despre sănătatea ta este ilegală, atunci când donezi sânge.

Nedeclararea intenționată a bolilor transmisibile sau a factorilor de risc cunoscuți, după ce ai făcut analizele uzuale – constituie infracțiune și se pedepsește conform art.39 și 40 din LEGEA NE.282/2005 care reglementează activitatea de donare din România.

Conform legii, iată și categoriile de populație cu risc crescut de contaminare cu boli infecțioase ce se pot transmite prin sânge:

persoanele care au relații sexuale (protejate și neprotejate) cu mai mult de doi parteneri

persoanele care au relații sexuale (protejate și neprotejate) cu mai mult de doi parteneri persoanele care au relații sexuale cu parteneri de același sex

persoanele care au relații sexuale cu parteneri de același sex persoanele care au contact sexual cu un partener cu HIV, HTLV, hepatite virale B si C, sifilis

persoanele care au contact sexual cu un partener cu HIV, HTLV, hepatite virale B si C, sifilis persoanele care au avut contact sexual cu parteneri plătii

persoanele care au avut contact sexual cu parteneri plătii persoanele care care au avut contacte sexuale cu parteneri care se/s-au drogat

persoanele care care au avut contacte sexuale cu parteneri care se/s-au drogat persoanele care au avut raport sexual ocazional neprotejat în ultimele 6 luni

Când donezi sânge, trebuie să fii responsabil în primul rând cu tine și cu sănătatea ta și cu viața pacienților pe care dorești să îi ajuți. Actul de donare presupune sinceritatea absolută cu privire la starea ta de sănătate și o igienă riguroasă.

De asemenea, se recomandă ca, înainte de merge la centrul de transfuzie:

Să fii bine odihnit

Să fii bine hidratat și să iei un mic dejun complet și sănătos

Să eviți alimentele prea grase și dulciurile concentrate

Să eviți să bei cafea

Să eviți fumatul cel puțin cu o oră înainte

Să nu consumi alcool în seara precedentă și în ziua în care donezi sânge

Să nu urmezi un tratament sau să iei medicamente după ureche

Să nu iei aspirină, paracetamol sau alte medicamente precum antidiabetice sau anticoagulante

Să ai o stare de sănătate bună și să ai un tonus foarte bun (dacă ai dureri de cap, amețeli sau stare de greață în ziua respectivă, evită să mergi să donezi sânge).

Ce trebuie să faci după ce donezi sânge

Trebuie să reții faptul că ți se prelevează o cantitate maximă de 450 ml de sânge total, cantitate care se reface ca volum în 60 de minute, iar din punct de vedere celular în 2 – 3 săptămâni.

Imediat după ce ai donat, personalul medical te va consilia și îți va recomanda să te odihnești chiar în cadrul centrului de transfuzie. Se recomandă să aștepți o oră înainte de a pleca din centru pentru a preveni orice risc.

Timp de 12 ore după ce donezi sânge trebuie să eviți efortul fizic, să nu conduci mașina și să nu consumi alcool. Nici fumatul nu este recomandat imediat după donare.

În schimb, este bine să bei mai multe lichide sănătoase precum apa plată, limonade simple cu lămâie și miere, supe și ciorbe de legume, lapte sau compoturi de fructe.

foto: Shutterstock

