Nike cere retragerea de pe piață a „Pantofilor Satan” în ale căror tălpi se află picături de sânge uman

MSCHF, un colectiv artistic din Brooklyn, a fost dat în judecată de compania americană Nike pentru lansarea unui model de încălţăminte controversat, denumit „Pantofii Satan”, ce conţin picături de sânge uman în interiorul tălpilor.

Acest model sport de pantofi, vândut cu 1.018 de dolari, au ca elemente de design o cruce inversată, o pentagramă şi cuvintele „Luke 10:18” („Luca 10:18”), potrivit presei internaționale.

Luni, 30 martie, MSCHF a scos pe piaţă 666 de perechi de „Pantofi Satan”, în colaborare cu rapperul Lil Nas X care și-a lansat în aceeași zi cea mai recentă piesă, „Montero (Call Me By Your Name)”. „Pantofii Satan” au celebra talpă cu bule lansată de Nike, în care au fost injectaţi 60 de centimetri cubi de cerneală roşie şi câte o picătură de sânge uman donat de componenții colectivului MSCHF.

Nike a deschis un proces în care a acuzat colectivul artistic de încălcarea drepturilor de autor asupra mărcii sale comerciale și cere tribunalului Districtual din New York să împiedice MSCHF să vândă pantofii și să oblige colectivul artistic să nu mai folosească faimosul logo al companiei, argumentând că firma Nike nu a aprobat și autorizat „Pantofii Satan”.

