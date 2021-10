Maurice Munteanu, despre cum trebuie să purtăm o eșarfă

Orice femeie știe că eșarfele reprezintă un accesoriu vestimentar important în compunerea unei ținute perfecte. Acest artificiu vestimentar poate schimba complet un outfit, iar felul în care îl purtăm scoate la iveală simțul nostru estetic. Maurice Munteanu, critic de modă și jurat în show-ul “Bravo, ai stil! Celebrities”, a explicat cum trebuie să purtăm eșarfele pentru a reuși să concepem o ținută vestimentară impecabilă.

„Despre eșarfe putem vorbi ore întregi, însă voi face o mini sinteză de sezon și am să spun că bandanele de inspirație nouăzecistă sunt foarte cool acum, din nou. Ele pot fi combinate cel mai bine cu piese din denim sau cu cămăși clasice. Arată foarte cool chiar și peste un t-shirt, condiția este ca tricoul să nu fie unul mulat sau foarte strâmt pe corp. Mi-au plăcut întotdeauna și o să îmi placă eșarfele din mătase cu imprimeuri florale sau foarte grafice, purtate la baza gâtului; aici, condiția ar fi să nu strângem foarte tare eșarfa, ca să nu obținem un efect ”, a spus juratul de la “Bravo, ai stil! Celebrities” .

Maurice spune că indiferent de mărimea, forma, culoarea sau materialul eșarfelor, acestea pot fi integrate cu multă ușurință într-un outfit dacă se repectă anumite reguli.

„Îmi plac foarte mult și eșarfele foarte mari, generoase, purtate ca un șal sau înfășurate în jurul trunchiului, ca un drapaj. Sigur că îmi plac foarte mult și mix-urile de printuri, dar aici apare o mică situație în sensul în care trebuie să stăpânim foarte bine cromatica unei ținute pentru că se poate ajunge foarte ușor la un kitsch necontrolat; chiar și pentru un look animal print este nevoie totuși de cunoscutinte stilistice solide astfel încât să se obțină efectul dorit.

Nu mi-au plăcut niciodată eșarfele purtate pe cap, dar aici nu mă refer la genul acelora Jackie Kennedy, anii ’50 – ‘60, ci mă refer la eșarfele pe cap, așa cum vedem foarte des la mare; asta nu recomand. Sigur că există foarte multe variațiuni, eșarfa poate fi purtată la jeans, în talie, atârnată pur și simplu de o geantă. Eu am să rămân într-o zona clasică și am să spun că eșarfa arată foarte bine la gât, oferă o doză de nonșalanță unei ținute. Adolescenții pot purta, așa cum se purta în perioada anilor ‘90, în liceu, bandanele înfășurate în jurul mâinii, dar asta este o chestiune care condiționează și care are o chestiune foarte strânsă cu vârsta”, a adăugat Maurice Munteanu.