Maurice Munteanu critică dur ținuta purtată de Melania Trump la ceremonia de învestire a lui Donald Trump: „O ținută de cioclu care îngroapă democrația”

Maurice Munteanu a criticat dur ținuta purtată de Melania Trump la ceremonia de învestire a soțului ei, Donald Trump, în funcția de președinte al Americii. Prima Doamnă a SUA a ales un costum bleumarin pe care l-a accesorizat cu o pălărie uriașă în aceeași nuanță.

Maurice Munteanu critică ținuta aleasă de Melania Trump la învestirea lui Donald Trump

Maurice Munteanu, fashion editor, a criticat dur ținuta purtată de Melania Trump la ceremonia de învestire a soțului ei, Donald Trump.

Melania Trump a atras atenția la ceremonia de învestire a soțului ei, al 47-lea președinte american, când a ales să îmbrace un palton bleumarin, creat de un designer american, pe care l-a accesorizat cu pantofi bleumarin din piele întoarsă, mănuși negre din piele și o pălărie bleumarin cu dungă albă.

Maurice Munteanu a comparat-o pe soția lui Donald Trump cu „Zorro”, din cauza pălăriei sale uriașe, care a atras atenția întregii lumi.

„Zorro revine sub forma imigrantei (ce paradox, fix ce detestă clovnul care îi e soț!) care a bifat tot: de la dans la bară la modelling categoria C, descriind perfect cele mai penale, la propriu, versuri din istoria modernă: “diamonds are a girl’s best friend!”. Cu dinții prea albi și tocurile prea înalte, poartă pălăria care transmite cel mai cinic & vulgar mesaj adresat umanității – sfidarea supremă din partea concurentei obscure la Miss care a tras lozul. O ținută de cioclu care îngroapă democrația, o ținută de Chiriță parvenită, o țoapă. Se merită unul pe altul, se potrivesc. Împreună alcătuiesc un ansamblu GROTESC!”, a scris Maurice Munteanu pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Melania Trump, ținută îndrăzneață la balul de învestire al soțului ei, Donald Trump. Cum au apărut copiii președintelui american

Citește și: Cum arăta Melania Trump acum 25 de ani. O recunoști? Prima Doamnă a Americii spune că nu are intervenții estetice: „Nu am făcut vreo modificare”

Cât a costat pălăria Melaniei Trump

Pălăria care a acoperit jumătate din fața Melaniei Trump poate fi considerată piesa de rezistență a ținutei acesteia, fiind comentată de întreaga lume. Articolul vestimentar este semnat de designerul Eric Javits. Pălăriile Eric Javits sunt cunoscute pentru măiestria lor excepțională, iar prețurile articolelor create de acesta sunt destul de mari.

Mai exact, inedita pălărie a Primei Doamne a Americii costă aproximativ 500 de dolari.

Citește și: Lauren Sanchez a șocat cu alegerea vestimentară de la învestirea lui Donald Trump. Logodnica lui Jeff Bezos, criticată de Maurice Munteanu

Citește și: Cum s-a îndrăgostit Melania de Donald Trump. Povestea de iubire dintre fostul model și președintele american

Restul ținutei Melaniei Trump a fost creat de Adam Lippes. Deși nu este un nume recunoscut pe scară largă, acesta este designerul preferat al Melaniei, după cum a menționat Vogue. De asemenea, el a conceput ținuta pe care Prințesa Eugenie a Marii Britanii a purtat-o la Trooping the Color în 2017.

O haină similară pe site-ul Adam Lippes are un preț de peste 3.600 dolari, dar designul personalizat al Melaniei este de așteptat să depășească cu mult această valoare.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu ținuta purtată de Melania Trump la ceremonia de învestire a lui Donald Trump

Sursă foto: Profimedia, Hepta

Urmărește-ne pe Google News