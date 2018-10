Luminița Anghel a rămas cu o fobie în urma unui accident de mașină

Luminița Anghel a dezvăluit că a avut un accident de mașină în trecut din cauza căruia a rămas cu frica de a traversa strada: „Am rămas cu fobie de a traversa strada. Mă duceam la repetiţii. De lene să nu mă duc până la trecerea de pietoni, am parcat acolo, era aglomerat, am traversat printre maşini. Fiind mică de înălţime, nu m-a văzut, m-a luat pe capotă şi m-a ridicat în aer. Am căzut în fund, nu m-am lovit la cap, asta mi-a salvat viaţa. A durat totul o fracţiune de secundă. Ulterior am avut probleme, am avut nevoie de operaţie la coloană”, – a explicat Luminiţa Anghel la emisiunea Teo Show de la Kanal D.

Luminița Anghel este căsătorită din anul 2011 cu Silviu Dumitriade și au împreună un băiețel, însă cu mult înainte, artista a avut o relație cu un bărbat violent care a lovit-o: „Nu s-a întâmplat des şi nici foarte des. Dar s-a întâmplat o dată. Sunt vulcanică, sunt ca un cocoş, săream să mă apăr. Nu am rămas în relaţia aia. Niciodată nu am rămas în relaţii care par să se termine tragic. Dependenţa de agresor e foarte puternică. Unde să se ducă? Sunt bărbaţi care au tot controlul”, – a mărturisit Luminiţa Anghel pentru sursa citată.

Luminița Anghel, în vârstă de 50 de ani, a mai fost căsătorită timp de trei ani cu fotbalistul Marcel Pușcaș, de care a divorțat în 2003. Artista are un fiu biologic din actualul mariaj și doi copii înfiați, un băiat pe nume David Pușcaș, și o fetiță pe nume Măriuca, care, din păcate a fost revendicată de mama sa naturală, care, din lipsa posibilităților financiare, a lăsat-o din nou în centrul de plasament.

