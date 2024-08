Manichiuri recomandate de vedetele de la Hollywood. Cum îşi fac unghiile Rita Ora, Zendaya, Blake Lively şi Kyle Jenner

Când vine vorba de frumusețe și stil, vedetele de la Hollywood nu încetează să ne uimească cu alegerile lor inovatoare și îndrăznețe. Manichiurile sunt o extensie esențială a stilului personal și, în această vară, am fost martorii unor tendințe care au strălucit la propriu și la figurat. De la finisaje cromate la motive florale sofisticate, vedetele noastre preferate au demonstrat că unghiile pot fi o pânză perfectă pentru exprimarea creativității. Rita Ora, Zendaya, Blake Lively și Kylie Jenner sunt doar câteva dintre starurile care au dat tonul în materie de manichiuri super cool, iar stilul lor merită explorat pentru inspirație de sfârșit de sezon.

Rita Ora, unghii cu hibiscus pictat manual

Rita Ora a fost întotdeauna un etalon al stilului nonconformist, iar recent, manichiura sa a reușit să capteze atenția tuturor. La doar 33 de ani, cântăreața și fondatoarea Typebea a prezentat o manichiură de sfârșit de vară care a adus un aer proaspăt și vibrant pe rețelele sociale. Creată de talentata manichiuristă Michelle Humphrey, manichiura Ritei Ora a fost un adevărat exemplu de artă pe unghii.

Unghiile lungi, în formă de migdală, cu o linie franceză curbată de culoare albă și o bază roz transparentă, au fost decorate cu flori de hibiscus multicolore, plasate strategic pe fiecare unghie. Finisajul strălucitor cromat a adăugat un plus de eleganță, transformând această manichiură într-un punct culminant al sezonului. Rita Ora a reușit să îmbine tradiția cu inovația, reinterpretând clasicul french tip într-o manieră fresh și modernă.

Kylie Jenner, o manichiură simplistă cu accente florale

Kylie Jenner, cunoscută pentru tendințele pe care le lansează, nu a rămas în urmă nici în ceea ce privește manichiurile acestui sezon. În iulie, Kylie a optat pentru o manichiură care pune accentul pe eleganță și simplitate, dar fără a renunța la un detaliu floral distinctiv. Creata de Zola Ganzorigt, artistul de unghii al celebrităților, manichiura lui Kylie Jenner a fost un exemplu perfect de minimalism sofisticat.

Unghiile lungi, în formă de migdală, au fost acoperite cu o bază naturală, pe care au fost plasate flori multicolore delicate, fără a include linia franceză clasică. Această abordare a fost o alternativă rafinată la manichiura Ritei Ora, demonstrând că stilul floral poate fi adaptat pentru a satisface gusturi variate, de la cele mai excentrice până la cele mai subtile.

Zendaya, unghii de o eleganță minimalistă cu detalii florale

Zendaya a adoptat o abordare diferită, dar la fel de spectaculoasă, alegând o manichiură florală care îmbină minimalismul cu detalii sofisticate. Cu unghii scurte și pătrate, vedeta a ales un micro-french tip, combinat cu flori pictate meticulos. Această manichiură a fost un amestec de simplitate și complexitate, perfectă pentru cele care își doresc un look elegant, dar cu o notă de originalitate.

Zendaya a demonstrat că florile nu trebuie să fie întotdeauna în centrul atenției pentru a avea un impact. Manichiura sa a fost subtilă, dar plină de detalii, potrivită pentru orice ocazie, fie că vorbim de o apariție pe covorul roșu sau de o întâlnire casual.

Blake Lively, o explozie de flori în timpul turneului de presă

Nu putem vorbi despre manichiurile vedetelor fără a menționa și stilul adoptat de Blake Lively. În timpul turneului de presă pentru filmul It Ends With Us, în care joacă rolul unei florărese, Blake Lively a încântat fanii cu o serie de manichiuri florale, fiecare mai impresionantă decât cea anterioară. De la flori delicate până la desene mai elaborate, soţia lui Ryan Reynolds a adus un omagiu rolului său printr-o explozie de culoare și creativitate pe unghiile sale.

Vedetele de la Hollywood nu sunt doar surse de divertisment, ci și adevărate trendsettere în materie de modă și frumusețe. Manichiurile lor ne inspiră să experimentăm și să ne jucăm cu stilurile noastre personale. Fie că alegi un french tip reinterpretat, cum a făcut Rita Ora, un design simplu și elegant ca cel al lui Kylie Jenner, sau optezi pentru subtilitate, cum a demonstrat Zendaya, unghiile tale pot deveni o expresie a creativității tale. Iar dacă vrei să faci o declarație de stil, urmează exemplul lui Blake Lively și nu te teme să îmbrățișezi culorile și modelele florale pentru un sfârșit de vară memorabil.

Sursa foto: Instagram şi profimediaimages.ro

