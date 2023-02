SkyShowtime se lansează azi în România. Cât costă abonamentul și ce filme și seriale propune platforma

SkyShowtime se lansează azi în România și în alte 7 țări din Centrul și Estul Europei, cu o ofertă inedită – „abonamentul la jumătate de preț, pe viață”.

Cât costă abonamentul la SkyShowtime

Astfel, clienții din România, care vor accesa oferta, vor plăti doar 1,99€ pe lună, în loc de 3,99€ pe lună.

Platforma va concura pe piața românească Netflix, HBO Max, Disney+ și Amazon Prime.

SkyShowtime oferă seriale noi originale, conținut pentru copii și familie, precum și o selecție de titluri de la Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios și Peacock.

Ce filme vor fi pe SkyShowtime

Printre producțiile care se vor regăsi pe platformă se numără Ambulance, Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, Redeeming Love, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman și Top Gun: Maverick.

Ce seriale vor fi pe SkyShowtime

În plus, abonații vor avea acces la o selecție diversificată de seriale, precum: 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, American Gigolo, Funny Woman, Halo, Law & Order Sezonul 21, Let The Right One In, Mayor of Kingstown Sezoanele 1 și 2, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Best Man: The Final Chapters, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, Tulsa King, Vampire Academy sau Yellowstone.

Printre noile filme și seriale renumite care vor fi disponibile pe SkyShowtime în următoarele luni se numără A Town Called Malice, Belfast, Drift – Partners In Crime (S1A), Lioness, Nope, Minions: The Rise of Gru, Rabbit Hole, Smile, The Black Phone și The Great Game.

Pe ce platforme este disponibil noul serviciu de streaming SkyShowtime

SkyShowtime va fi disponibil direct pe site-ul web www.skyshowtime.com și prin aplicația SkyShowtime (disponibilă Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV și în curând pe anumite televizoare smart Samsung).