Noutățile lunii august la Disney+. Filmele și serialele care îți țin companie în ultima lună de vară

Luna august aduce cu ea ultima perioadă de magie a verii. Fie că te relaxezi acasă, ești lângă piscină cu un cocktail sau te bucuri de o excursie alături de familie, Disney + a pregătit o colecție de filme care să întrețină atmosfera. De la aventuri palpitante la povești înduioșătoare, toate se regăsesc pe platforma de streaming în zilele călduroase sau nopțile înstelate de vară.

Noutățile lunii august pe Disney+

Disney+ a pregătit o serie de filme și seriale numai bune de luat în vacanță sau de care să te bucuri alături de cei dragi, în timp ce te adăpostești de razele fierbinți ale soarelui. Ai nevoie de popcorn, un suc rece și multă voie bună.

Filme ce apar în august pe Disney+

Planeta maimuțelor: Noul regat – premiera pe 2 august

Cu câteva generații în viitor după domnia lui Caesar, maimuțele trăiesc armonios ca specie dominantă, iar oamenii trăiesc retrași. Pe măsură ce un nou lider tiran al maimuțelor își construiește imperiul, o tânără maimuță întreprinde o călătorie plină de provocări care îl va determina să pună la îndoială trecutul și să facă alegeri care vor defini un viitor, atât pentru maimuțe, cât și pentru oameni.

Citește și: Ce filme și seriale apar pe Netflix în august. Titluri de urmărit în vacanță, alături de croissante și înghețată

Citește și: Filmul Netflix urmărit de 14,4 milione ori. O poveste de dragoste care te va ține în suspans până la ultima secundă

The Supremes în restaurantul lui Earl – premiera pe 23 august

Cele mai bune prietene de-o viață, Odette, Clarice și Barbara Jean – „The Supremes” – împărtășesc o legătură de nezdruncinat de zeci de ani în care au trecut prin furtunile vieții. Acum, în contextul unor suferințe din iubire, trio-ul este pus la încercare, confruntându-se cu cele mai dificile momente de până acum.

Tiranul – premiera pe 14 august

Un proiect secret din Coreea este dezvaluit Statelor Unite. Statele Unite cer încetarea proiectului, dar intervine un accident în timpul încercării NIS de a preda mostra. Paul, un agent american, face presiuni dure asupra NIS după incident și se confruntă cu liderul proiectului, directorul Choe. Între timp, Jagyeong, un personaj-cheie în acest caz, și Lim Sang, un veteran pensionar, încep să o urmărească pe subalterna directorului Choe, Moyong, din motive diferite. Toată lumea se reunește în cele din urmă, dar are loc o întorsătură neașteptată a când în joc este ultima mostră.

Citește și: Marian Drăgulescu și Larisa Iordache, despre experiența Splash! Vedeta la apă: „În mine se dă o adevărată luptă”

Citește și: Ce alimentație are David Popovici. Cum se menține în formă sportivul: „Cu asta m-am obișnuit de mic”

Seriale ce vor avea premiera pe Disney+

Crime în imobil – sezonul 4 – premiera pe 27 august

În sezonul patru din „Crime în imobil”, trio-ul nostru de podcasteri amatori se chinuie cu evenimentele șocante de la sfârșitul sezonului trei, în legătură cu dublura și prietenul lui Charles, Sazz Pataki. Încercând să afle cine dintre ea sau Charles a fost victima vizată, investigația îi aduce în Los Angeles, unde un studio de la Hollywood pregătește un film despre podcastul “Only Murders”. Charles, Oliver și Mabel se grăbesc să se întoarcă la New York și pornesc într-o călătorie și mai spectaculoasă – traversează curtea clădirii lor pentru a pătrunde în viețile complicate ale rezidenților din West Tower din Arconia.

Exploratorii oceanelor – premiera pe 19 august

Urmărește cea mai ambițioasă aventură oceanică filmată vreodată, creată de producătorii seriei ”Planeta albastră” și James Cameron. Înarmată cu tehnologii avansate, o echipă aleasă de exploratori și oameni de știință curajoși pornește într-o odisee globală pentru a rezolva unele dintre cele mai mari mistere ale oceanului prin intermediul vieții animalelor și ecosistemelor sale.

Ești sigur? – premiera pe 9 august

Jimin și Jung Kook se distrează împreună! Ești sigur?! (ARE YOU SURE?!) are premiera pe 8 august și promite să ducă privitorii într-o călătorie plină de distracție alături de Jimin și Jung Kook, în timp ce mănâncă, fac cumpărături, gătesc, campează, se dau în canoe, înoată și călătoresc.

Sursă foto: Disney+

Urmărește-ne pe Google News