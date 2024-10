Filme și seriale Netflix pe care trebuie să le vezi de Halloween. Te țin cu sufletul la gură de la prima la ultima secvență

Suspansul, adrenalina sau tensiunea la cote maxime sunt doar câteva dintre ingredientele care fac un film de groază ideal pentru această perioadă din an. Indiferent dacă ești un fanatic al genului horror sau dacă preferi mai puține tricks și mai multe treats, cu siguranță există un serial sau un film de care fiecare să se bucure. Iar Netflix a pregătit o listă cu filme și seriale numai bune de urmărit de Halloween.

Ce filme poți urmări pe Netflix de Halloween

În acest sezon, Netflix ne aduce cele mai înfricoșătoare producții. The Platform 2 (Platforma 2) ne aruncă din nou într-un coșmar social, de data aceasta cu și mai multă tensiune. Într-un nou capitol, Gyeongseong Creature (Creatura din Gyeongseong) ne poartă într-o Coreea istorică bântuită de creaturi terifiante, într-o luptă eternă între bine și rău. Iar în The Last Night At Tremore Beach (Ultima Noapte în Tremor) un muzician descoperă secrete întunecate într-o comunitate aparent liniștită, într-o miniserie care te va ține cu sufletul la gură până în ultima secundă.

De la thrillere bazate pe fapte reale la animații, acest Halloween are ceva pentru toată lumea. Woman of the Hour (Femeia Momentului) o aduce în rol de regizoare, dar și de protagonistă pe Anna Kendrick și prezintă o reinterpretare a momentului în care criminalul Rodney Alcala participă într-un episod din show-ul The Dating Game.

Mai mult, It’s What’s Inside (Cine Ești în Interior), lungmetrajul de debut al lui Greg Jardin, celebrat la Sundance și SXSW, îmbină thrillerul, comedia neagră și SF-ul într-o narațiune provocatoare și elegantă. Și, pentru cei mai mici, The Bad Guys: Haunted Heist (Băieții Răi: Jaf Bântuit) este un film care urmărește o gașcă ingenioasă cum pornește în căutarea unei amulete, într-un conac sinistru.

Universul Netflix continuă să se extindă, iar fanii genului horror au numeroase motive de bucurie. Alături de titlurile deja cunoscute, platforma ne oferă și noi experiențe cu Asaf, Don’t Move (Nu Te Mișca) și continuarea mult așteptată, Hellbound 2 (Sortiți Infernului: Sezonul 2).

Filme și seriale care îți dau fiori de Halloween

Deși unele filme urmează să fie lansat pe Netflix zilele acestea, câteva titluri numai bune de vizionat de Halloween deja se află pe platforma de streaming. Iată ce poți viziona în cea mai înfricoșătoare noapte a anului.

Creatura din Gyeongseong 2

Plasat în Seoulul anului 2024, sezonul doi dezvăluie legăturile eterne dintre bine și rău pe care soarta le țese în Gyeongseong prin Ho-jae, un bărbat izbitor de asemănător ca aspect și comportament cu Tae-sang, și prin Chae-ok, o supraviețuitoare a primăverii din Gyeongseong.

Legendarul serial captivant revine pe ecrane, prezentând mai multe morți inexplicabile, dispariții deconcertante și activități paranormale bizare. Mistere neelucidate este o producție a creatorilor documentarului original, Cosgrove/Meurer Productions, și a celor de la 21 Laps Entertainment, producători ai serialului Stranger Things.

Băieții răi: Jaf bântuit

Într-o lume în care criminalitatea a devenit ceva obișnuit, un grup de hoți cunoscuți sub numele de „băieții răi” sunt mereu în căutarea următorului lor mare jaf. De data aceasta, ei au pus ochii pe un conac infam, deținut cândva de Reginald E. Scary, un escroc legendar, care era obsedat de prada sa, mai ales de o piesă anume, Amuleta Semilună. Legenda spune că Scary a jurat să bântuie pe oricine îndrăznește să-i fure prețioasele bunuri.

Cine ești în interior

O petrecere a burlacilor degenerează într-un coșmar existențial atunci când un prieten înstrăinat apare cu o valiză ce conține un dispozitiv misterios care poate induce un schimb de corpuri. Lăsându-se tentați să joace acest joc ciudat, membrii grupului descoperă adevăruri ascunse, dorințe reprimate și resentimente adânc înrădăcinate.

Filmul CINE EȘTI ÎN INTERIOR dezvăluie intrigi cu răsturnări de situație halucinante, viețile personajelor fiind răvășite de înșelăciuni și secrete surprinzătoare.

Platforma 2

Pe măsură ce un lider misterios își impune șefia pe Platformă, un nou rezident se implică în lupta împotriva acestei metode controversate de a combate sistemul brutal de hrănire. Dar când a mânca din farfuria greșită atrage după sine condamnarea la moarte, cât de departe ai fi dispus să mergi pentru a-ți salva viața?

Mașinuțe monstruoase

Mașinuțe monstruoase este un serial de comedie și aventuri în care personaje clasice din panoplia studiourilor Universal sunt reimaginate ca eroi pe jumătate monștri, pe jumătate camioane. Ei fac echipă și își folosesc puterile speciale pentru a sluji și proteja orașul vehiculelor Motorvania de scandalagii precum Phantom Freeze și Invisible Van.

Nume de cod 13

După ce aproape a ratat o misiune din neglijență, asasina adolescentă cu numele de cod 13 este suspendată din activitate. Ea îl întâlnește pe Monji, un băiețel care și-a pierdut mama, devenită victimă a unui sindicat al crimei. Când Monji dispare, 13 pornește un iureș distrugător, încercând să-și găsească singurul prieten, chiar cu prețul sfidării mentorului ei și a organizației din care face parte, The Shadows.

Jurassic World: Teoria haosului

La șase ani după evenimentele din Tabăra Cretacică, membrii grupului cunoscut sub numele „cei șase de pe Nublar” se străduiesc să se descurce și în afara insulelor, navigând într-o lume acum plină de dinozauri și de oameni care vor să le facă rău. Reunit în urma unei tragedii, grupul de fugari este catapultat într-o aventură globală pentru a dezlega o conspirație care amenință atât dinozaurii, cât și omenirea și pentru a afla, în sfârșit, adevărul despre ce s-a întâmplat cu unul dintre ei.

Femeia momentului

Aceasta este o poveste în care adevărul bate ficțiunea despre o actriță aspirantă din Los Angeles, în anii ’70, și un criminal în serie activ de mai mulți ani. Viețile lor se intersectează atunci când sunt distribuiți într-un episod din The Dating Game.

Noaptea vârcolacilor

Noaptea se lasă, orașul adoarme și toată lumea închide ochii. Ce se întâmplă după asfințitul soarelui, află în Noaptea Vârcolacilor, pe Netflix.

Nu te mișca

O femeie îndurerată care spera să găsească alinare într-o pădure izolată întâlnește un străin care îi injectează o substanță paralizantă. Femeia trebuie să fugă, să se ascundă și să lupte pentru viața ei, înainte ca substanța să preia treptat controlul asupra corpului ei și întreg sistemul său nervos să se oprească.

Tăietura timpului

O adolescentă călătorește înapoi în timp, în anii 2000, pentru a împiedica un criminal necruțător să-i ucidă sora.

Mindfulness pentru asasini

Björn Diemel (Tom Schilling), un avocat de top, devine pe neașteptate un criminal. Folosindu-se de tehnicile învățate la un seminar de mindfulness, el încearcă să creeze un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată, să petreacă mai mult timp de calitate cu fiica sa și, speră el, să-și salveze căsnicia. Într-adevăr, aceste tehnici îi sunt de ajutor, dar nu așa cum și-a imaginat el. El aplică aceste proceduri de mindfulness proaspăt învățate clientului său Dragan Sergowicz (Sascha Geršak), un șef mafiot brutal și nesăbuit, moment în care atât poliția, cât și întregul clan mafiot pleacă pe urmele lui. În ciuda situației tensionate, Björn reușește să își păstreze calmul și să își reorganizeze complet viața. Ce dacă acum trebuie să comită niște crime pentru a-și rezolva problemele? Este doar o consecință firească a noii sale schimbări de mentalitate.

Sursă foto: Netflix

