Este pasionat de mașini, lucrează la un service auto și a reușit să impresioneze întreaga Românie cu vocea lui. Radu Palaniță (40 de ani) este marele câștigător al show-ului „Românii au talent”, sezonul al 10-lea. Și-a descoperit talentul muzical în urmă cu patru ani, într-un bar de karaoke. Nu are studii în domeniul muzical, dar are ceva ce nu se poate învăța în școlile de specialitate – talent înnăscut.

Cel mai talentat român al momentului, Radu Palaniță a dezvăluit pentru Unica, în exclusivitate, câteva lucruri inedite din viața sa.

În primul rând, sincere felicitări! Povestește-ne ce ai făcut imediat după ce ai ieșit din live. Cum a fost noaptea de după victorie? Ai sărbătorit?

Vă mulțumesc foarte mult! A fost un moment incredibil, recunosc. Nu realizam ce se întâmplase, simțeam o bucurie imensă. Imediat ce s-a terminat emisiunea pe TV, am mai avut un live pe pagina de Facebook, iar când s-a terminat, m-am bucurat alături de familia mea care era în casă cu mine. Familia mea a trăit cu mine acele emoții și s-a bucurat foarte tare că am câștigat. Nu prea am dormit în acea noapte, încă nu conștientizăm că am reușit, că am primit încrederea oamenilor de acasă și că am câștigat premiul cel mare. Nimeni din familie nu se aștepta la un asemena rezultat final.

Ai primit multe urări și mesaje după marele anunț?

Îmi suna telefonul încontinuu la finalul emisiunii, primeam foarte multe mesaje și pe pagina de Facebook lumea îmi scria constant. A fost o bucurie imensă să văd atât de multă susținere.

Ce vei face cu banii? Te-ai gândit la o investiție?

Da, știu ce voi face cu banii – îmi voi cumpăra o casă. Este ceva ce îmi doresc și ceva ce mă va ajuta pe termen lung. În plus, îmi doresc să folosesc o parte din bani pentru a-mi ajuta familia. Și, voi fi sincer, îmi doresc să pot ajuta și pe cineva, o persoană sau familie care are nevoie de susținere. Cred că acum este un moment bun în care pot face un astfel de gest.

Cum te-ai gândit să vii la „Românii au talent” – a fost din propria inițiativă sau ideea a fost a altcuiva?

Eu am început să cânt în urmă cu 4 ani la karaoke, iar prietenii care m-au auzit m-au încurajat mereu că pot face mai mult. Tot ei au fost cei care mi-au dat încrederea că ar trebui să fac acest pas, să vin la emisiune. Cred că în acest an am simțit eu că e momentul. Am simțit că am prins curajul să accept această provocare, să urc pe scena „Românii au talent”. Nu cred că voi uita vreodată acel moment în care am început să cânt și îi vedeam pe jurați și pe toți cei din sală. Am avut niște emoții incredibil de mari.

Lupta a fost foarte strânsă. Ce zici despre ceilalți concurenți?

Așa este, a fost o finală specială pentru fiecare dintre noi. Provocarea de a ne pregăti de acasă, de a ne gândi momentele și de a aștepta să vedem reacțiile pe skype: ce emoție! M-am bucurat ca vineri seară să văd fiecare apariție a celorlalți concurenți. Cred că fiecare s-a întrecut pe sine și a reușit să le demonstreze celor de acasă că a fost o finală deosebită. Recunosc că mi-au plăcut mult momentele pregătite de copii, Mihai Țigaret, spre exemplu, este un exemplu pentru tânara generație și sunt sigur că vom mai auzi de el.

Viața va fi cu totul altfel după această experiență. Ești pregătit pentru o schimbare simțitoare pe toate planurile?

Cred că momentan abia conștientizez ce s-a întâmplat și încep să realizez că anumite lucruri se vor schimba. Dar cu siguranță nu vor schimba nimic din ceea ce sunt ca om și din principiile pe care le am.

Vei continua cu muzica? Vrei să te perfecționezi în acest domeniu?

Da, cu siguranță voi pune mai mult accent pe cariera muzicală din acest moment. Cred că este clipa perfectă și vreau să mă bucur de încrederea oamenilor și să le întorc totul prin muzică, prin ceea ce voi face mai departe.

Cu ce vedetă din România ai vrea faci un duet? Dar din străinătate?

Sincer să fiu, în acest moment consider că Andra este cea mai bună voce feminină din România și cu ea mi-aș dori să pot cânta. De asemenea, o ascult și respect foarte mult pe Monica Anghel, are un timbru special. Din străinătate, dacă aș avea vreodată ocazia, m-aș gândi la Adele. Simt că am fi pe aceeași frecvență ca gen de muzică. Plus că vocea ei este absolut impresionantă.

Care este idolul tău?

Idolul meu este și va fi întotdeauna Engelbert Humperdinck. Deși el și Tom Jones sunt certați de peste 45 ani, Tom Jones este și el un favorit al meu. Cred că un mix între cei doi ar fi perfecțiunea!

Cum arată o zi din viața ta?

Este o zi absolut normală: dimineața, după ce mă trezesc, plec la muncă. Așa cum spuneam, ceea ce fac este și o pasiune, deci mă bucur de activitatea la service. Iar apoi cânt, mă ocup de partea frumoasă pentru suflet. Evident, petrec timp și cu familia sau prietenii.

Ce alte pasiuni mai ai în afară de muzică?

În afară de muzică, prima activitate la care m-aș gândi ar fi pescuitul. Îmi place foarte mult să-mi fac timp și să plec cu prietenii la pescuit. De asemenea, mașinile reprezintă un hobby chiar și în timpul liber și mereu îmi găsesc de treabă, să descopăr lucruri noi.

Transmiți multă emoție prin modul în care cânți. Iar publicul a simțit din plin acest lucru. Crezi că, de fapt, aceasta îți este menirea să-i bucuri pe oameni cu muzica ta?

Sincer, în ultima perioadă am primit foarte multe mesaje pe pagina mea de Facebook de la oameni care mi-au spus că le transmit foarte mult din emoțiile pe care le am atunci când cânt, că am reușit să le ajung la suflet. Pentru mine, este o recunoaștere mai mare decât puteam spera să primesc astfel de mesaje și să văd reacțiile lor. Așadar, dacă așa a fost să fie, mă voi bucura de fiecare clipă și voi cânta cât mai mult.

Ai de gând să-ți deschizi propriul service auto?

Pentru mine, așa cum spuneam, muzica este prioritatea acum. Îmi doresc să investesc timp și suflet în a-mi crea o carieră, ceea ce înseamnă că, probabil, timpul alocat pentru a lucra la mașini va scădea.

Spune-ne câte ceva despre viața ta personală. Ești burlac convins sau vrei să te căsătorești?

În acest moment sunt singur și în perioada următoare îmi doresc să mă concentrez pe cariera mea și pe proiectele care vor urma.

Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

În copilărie, îmi amintesc foarte clar, visam să devin șofer. Mă jucam cu mașinuțele, aveam tot felul de activități în acest sens. De aceea am ales jobul pe care îl am.

Dar acum, ce-și dorește mai mult și mai mult pe lume Radu Palaniță?

Acum, în primul rând, îmi doresc să fiu sănătos și să am putere de muncă pentru că vreau să realizez ceva pe plan muzical. Și vreau să cred că acum este momentul potrivit când mă pot concentra asupra acestei pasiuni.

