Cu ce se ia negreala de la nuci

Cine are îndemânare și răbdare să curețe nucile folosind mănuși de protecție? Doar așa poți să te ferești de negreala de la nuci! Oricât de mult am ține la manichiură, aproape de fiecare dată curățăm nucile fără să folosim mănuși și degetele se pătează puternic cu iod.

Nucile proaspete sunt dulci și gustoase, dar de câte ori le curățăm de coajă este imposibil să scăpăm de negreala de la nuci. Petele de iod apar imediat pe degete și în palme și capătă o culoare maroniu-roșcată persistentă. Doar cu săpun și apă nu este suficient să cureți negreala de la nuci, în schimb poți folosi alte soluții simple și ieftine pe care, poate, le ai deja în casă.

Nucul, un copac farmacie

Nucul este o minune și totodată un mister în lumea vegetală. Înconjurat de legende și povești, nucul este o adevărată farmacie verde, cu proprietăți nutritive și curative excepționale.

Frunzele de nuc se folosesc pentru infuzii și au proprietăți hipoglicemiante (reglează nivelul de zahăr din sânge), diuretice, previn și combat infecțiile tubului digestiv și pe cele renale.

Cojile verzi ale nucilor sunt cea mai bogată sursă vegetală de iod, benefic pentru tiroidă, și de asemenea conțin diverse taninuri cu efecte antiinfecțios și depurativ.

Miezul de nuc este deosebit de nutritiv, este bogat în vitamina E, grăsimi bune, săruri minerale și vitamine esențiale care ajută la menținerea sănătății sistemului cardiovascular, reglând pe cale naturală nivelul colesterolului în sânge. De asemenea, nucile sunt sățioase, comparabile cu carnea de vită, dar mult mai sănătoase, hrănesc creierul, ajută digestia, conferă putere și energie și stimulează atenția și concentrarea. Ele mențin pielea frumoasă și amână semnele bătrâneții de pe chip, protejând derma de apariția petelor odată cu înaintarea în vârstă.

Până și coaja subțire din interiorul nucilor are proprietăți medicinale. Este vorba de acea coajă maronie, dură și subțire care desparte miezul pe jumătate. Această coajă este puternic astringentă, are efecte antitusive și antiinfecțioase la nivelul căilor respiratorii și se folosește iarna sub formă de infuzii.

Iodul, un mare beneficiu al nucilor

Nucul este cea mai bogată sursă de iod din lumea vegetală. După nuc, mai sunt câteva surse vegetale de iod, precum algele, legumele cu frunze verzi (cruciferele), căpșunele și prunele afumate sau măcrișul. Dar nucul rămâne copacul cu cea mai mare concentrație de iod, din cauza căruia apare și negreala de la nuci, când le cureți coaja verde.

Într-adevăr, în coaja nucilor, cât timp este verde, se găsește cel mai mare procent de iod, urmată de frunze și de coaja în sine a copacului. Iodul și taninurile amărui pe care le conțin cojile verzi au rolul de a proteja nucile. Fără iod, multe animale și păsări ar putea consuma nucile înainte ca acestea să se maturizeze și să ofere o șansă copacului pentru a se înmulți.

Dar iodul din nuci nu este benefic doar pentru copac și pentru fructele lui. În pofida faptului că lasă urme greu de curățat pe mâini, iodul din cojile de nuci și din miezul de nucă are proprietăți antibacteriene, antiinfecțioase și susține buna funcționare a tiroidei.

Negreala de la nuci este un mic compromis pe care îl facem pentru a ne bucura de toate avantajele acestui copac miracol, care ne oferă atât de multe beneficii pentru sănătate și frumusețe.

Cu ce soluții poți curăța negreala de la nuci

Iodul lasă urme persistente pe degete. După ce cureți nucile, dacă nu folosești imediat soluții de îndepărtare a petelor de iod, negreala de la nuci poate persista pe piele aproape o săptămână. Iar apa și săpunul obișnuit pentru mâini nu sunt suficiente pentru a curăța petele maronii de iod. Dar există soluții eficiente, care nu sunt deloc complicate sau scumpe.

Sare și lămâie

După ce cureți coaja nucilor, taie o felie groasă de lămâie, presară sare pe ea și curăță bine petele de iod. Poți umezi înainte palmele și poți presăra sare direct pe degete. Dacă nu ai mici tăieturi sau zgârieturi, care te vor ustura din cauza acidului citric și a sării, această soluție este foarte eficientă. Ea curăță bine negreala de la nuci, albește pielea și unghiile, iar palmele tale vor arăta impecabil.

Dacă petele nu dispar în totalitate de la prima încercare, repetă procedeul până când vei înlătura orice urmă de iod. Combinația de sare și acid nu va ataca pielea! Din contră, va curăța foarte bine toate urmele, impuritățile și va lăsa pielea fină, albă și catifelată.

Pastă de dinți cu bicarbonat

O altă soluție care îndepărtează eficient petele de la cojile de nuci este pasta de dinți, dar mai ales pasta de dinți care conține și bicarbonat. Înmoaie bine mâinile în apă călduță și folosește o periuță pentru unghii. Aplică pasta de dinți pe suprafețele înnegrite și freacă bine cu periuța, atât pielea, cât și spațiul de sub unghii, acolo unde iodul pătrunde ușor și rămâne zile întregi, dacă nu este curățat temeinic.

Bicarbonat și detergent lichid de vase

Înmoaie bine mâinile în apă caldă și presară din belșug bicarbonat de sodiu pe zonele pătate de coaja de la nuci. Așteaptă câteva minute să acționeze bicarbonatul, apoi pune câteva picături de detergent lichid de vase și freacă bine pielea cu o periuță moale sau cu un burete curat. Freacă bine petele, până dispar, pentru că soluția aceasta este foarte eficientă și va acționa în câteva minute.

După ce folosești detergentul de vase, spală-te bine pe mâini, șterge-te cu un prosop moale și folosește o cremă nutritivă pentru mâini sau o cremă de gălbenele, deoarece detergentul poate irita pielea.

Oțet și săpun

Amstecă oțet cu apă caldă în proporții egale într-un lighean și ține mâinile la înmuiat. Dacă negreala de la nuci este proaspătă, acidul din oțet ajută la îndepărtarea ei. Dacă petele sunt mai vechi, spre exemplu, de o zi sau două, oțetul le va curăța parțial. Dar imediat după ce cureți nucile, oțetul este foarte eficient și curăță bine petele de iod.

Așteaptă aproximativ 10 minute să se înmoaie bine petele și să acționeze iodul, apoi spală-te temeinic pe mâini cu apă caldă și săpun. Eventual, folosește un burete să cureți mai bine iodul care a pătruns în crăpăturile și ridurile pielii.

Alcool sanitar

Dacă te grăbești și nu ai timp să stai cu mâinile la înmuiat, încearcă să cureți petele de iod cu spirt sau alcool sanitar. Folosește o dischetă de vată bine înmuiată în spirt și curăță bine zonele pătate. Repetă procesul până când scapi de toată negreala de la nuci. Apoi spală-te pe mâini cu un săpun delicat și la final folosește o cremă de gălbenele sau o cremă emolientă pentru mâini, deoarece spirtul ar putea irita pielea.

Cum să cureți petele de iod de pe haine sau încălțăminte

Aproape de fiecare dată când adunăm nuci și le curățăm de coajă, petele de iod ajung și pe haine, la marginea mânecilor sau pe pantaloni. Iodul este mai ușor de curățat de pe mâini, decât de pe haine, dar nu este imposibil.

Ideal ar fi să porți haine după care nu vei regreta, atunci când cureți nucile, sau un șorț care să protejeze pantalonii și hainele pe care le porți. În cazul în care, totuși, petele de iod apar și pe haine, iată cu ce le poți curăța.

Oțet și detergent lichid de vase

De îndată ce observi pete de iod pe haine, clătește bine zona pătată cu apă rece, să se înmoaie materialul. Nu folosi niciodată apă caldă sau fierbinte, deoarece temperaturile ridicate fixează și mai bine petele de iod în țesături.

Pune apoi câteva picături de detergent lichid de vase pe zona pătată și toarnă puțin oțet. Freacă bine cu o perie sau freacă bine de mână haina acolo unde este pătată. Lasă să acționeze timp de 10 – 15 minute, apoi clătește hainele bine cu apă rece. Imediat după aceea, pune haina la spălat cu un detergent pe bază de oxigen activ sau cu un detergent împotriva petelor. După ce o speli și se usucă la soare, vei observa că petele abia se mai observă sau chiar au dispărut de tot, dacă este vorba de o haină din material sintetic.

Apa oxigenată

O altă substanță cu care se pot curăța hainele pătate de negreala de la nuci este apa oxigenată. Pune apa oxigenată pe un disc de vată sau toarnă ușor direct pe zona pătată, până când se umezește bine. Lasă apa oxigenată să acționeze timp de 15 minute. Apoi, pune câteva picături de detergent de vase sau detergent lichid peste pete și freacă bine cu un burete. La final, clătește bine haina în apă călduță sau pune-o la spălat în mașină cu un detergent special împotriva petelor.

Ține cont de faptul că apa oxigenată poate decolora anumite vopsele sau materiale, mai ales pe cele mai delicate. De aceea, este bine să testezi mai întâi apa oxigenată pe haină într-o zonă care nu este la vedere, spre exemplu în interiorul unui buzunar sau pe dosul tivului. Dacă apa oxigenată nu decolorează haina, o poți folosi cu încredere să cureți petele de iod de la nuci.

