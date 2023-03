Poezii de Paște pentru copii. Versuri scurte și ușor de învățat

Alege cele mai frumoase poezii de Paște pentru copii să le citești cu cei mici în Săptămâna Mare și să le explici semnificația celei mai importante sărbători creștine. Vei găsi o colecție de poezii de Paște pentru copii, unele vesele și hazlii, altele de inspirație religioasă.

Învață alături de cei mici câteva poezii de Paște pentru copii să le recitați bunicilor și prietenilor la masa de sărbătoare. Vei găsi în colecția noastră poezii pline de culoare, semnate de poeți consacrați pentru George Topârceanu sau Elena Farago, poezii de inspirație religioasă semnate de George Coșbuc sau Marin Moscu, dar și câteva poezii scurte și amuzante despre simpaticul iepuraș de Paște.

Poezii de Paște hazlii

De Paști – George Topârceanu

Astăzi în sufragerie

Dormitau pe-o farfurie,

Necăjite și mânjite,

Zece ouă înroșite.

Un ou alb, abia ouat,

Cu mirare le-a-ntrebat:

-Ce vă este, frățioare

Ce vă doare?

Nu vă ninge, nu vă plouă,

Stați gătite-n haină nouă,

Parcă, Dumnezeu mă ierte,

N-ați fi ouă…

-Suntem fierte!

Zice-un ou rotund și fraise

Lângă pasca cu orez.

Și schimbându-și brusc alura,

Toate-au început cu gura:

– Pân-la urmă tot nu scap!

– Ne gătește de paradă.

– Ne ciocnește cap în cap

Și ne zvârle coaja-n stradă…

– Ce rușine! Ce dezastru!

– Preferam să fiu omletă!

– Eu, de m-ar fi dat la cloșcă,

Aș fi scos un pui albastru…

– Și eu unul violet…

– Eu, mai bine-ar fi să tac:

Așa galben sunt, că-mi vine

Să-mi închipui că pe mine

M-a ouat un cozonac!…

Buimăceala ouălor de Paște – de Aurora Luchian

-Ajutor! Strigă buimac

Un ou stând într-un hamac.

Ce veșmânt! Ce obrăjori!

În roșu? Mă trec fiori!



– Uauuu! se miră dintr-un coș,

Un ouț cu chip de moș.

Am ochi verzi și pot vedea,

Ce e cu mutrița mea?



Altul mov, știrb și peltic,

Cu freză și cu ilic,

Se cocoață-n vârful lor,

-Ce cuibar multicolor!



-Unde? Cum? rostesc în cor.

-Bluza roz? Sunt trist, să mor!

-Eu am strai portocaliu!

Chicoti unul zglobiu.



-Eu lucesc da-s întinat,

Doar în galben înmuiat!

Izbutind să-și facă loc,

Rostogol și ghemotoc,



A fugit plângând hai-hui,

La o cloșcă. Se vrea pui.

Iar din urmă tropotind,

încă nouă gâfâind.



N-au ajuns unde au vrut!

Le-au curs lacrimi pân’ la Prut,

Când le-au ciocnit cap în cap…

-Ah, cu viață, nu mai scap!

Suspină oul gălbui.

Și-mi doream s-ajung un pui.

Azi, în coșul nu știu cui,

Ouăle ce-ar fi fost pui

Dorm pe burtă, istovite,

Colorate, dichisite,

De o gospodină bună.

Iată că și ceasul sună,

Răsfirând somnul profund,

Și se-ntind leneș, căscând.



Un ou haios, zvăpăiat,

Intr-un cot s-a ridicat

Si văzând pe celelalte

Cu mutrițele ciudate,

L-a pufnit un râs ștrengar,

Fără să aibe habar

Ca si fața lui, albită,

Doar în roșu e mânjită!



Țintind c-un arătător,

Spre un ou mov, rotunjor,

Hohotește, făcând glume:

– Te-a învinețit, ce lume!

Ești așa caraghios,

Cin’ te-a ouat, un cocoș?

Tiii, pe fața ta, de vată,

Văd o uriașă pată!



S-a tot amuzat nespus!

Ouăle, sărind în sus,

S-au privit întrebătoare

Și-au țipat grozav de tare

Când văzură că, din toate,

Nu-i nici unu ca un lapte!

– Doamne, ce s-a întâmplat?

Parcă-n tușuri ne-am scaldat!



Un ou în strai gălbior,

Tot masându-și un picior,

Amorțise de ședere;

– Am rochița ca de miere!

Aoleu, mă simt jenat,

În rochiță? Sunt băiat!

Iar tu nu mai râde-n van,

Ca arăți ca un golan!



Nas murdar, chipul la fel,

Și pe gene mult rimel,

Corp neîngrijit, cu pete…

Vezi oglinda din perete?

Fugi, zgâiește-te în ea,

Apoi râzi de-ai mai putea!

Iar de-atâta chicoteală,

Albușul ți-a dat pe-afară!



Să mai râdă? N-a putut!

Căci atunci când și-a văzut

Fața sa multicoloră

A bocit strașnic o oră,

Până când un prichindel

A scos straiul de pe el

Și, flămând, ori pofticios,

L-a mâncat. Ce delicios!



Nu v-am spus? Ah, m-am grăbit!

Băiețelul l-a ciocnit

Cu un ou vopsit ca macul,

I-a spart capul, uf, săracul,

Tot frecându-se, icnind,

Auzise șopotind:

– Eden, Hristos a Înviat!

– Adevărat a Înviat!

Poezii pentru copii cu Iepurașul de Paște

Botic alb

Un iepuraş cu botic alb

A venit la voi în prag,

Să v-aducă un ou roşu

Care să vă umple coşu’.

Umblă vestea

Umblă vestea-n tot oraşul

Cum că vine iepuraşul

Să v-aducă pe-nserat

Paşte bun şi luminat!

Iepuraşul drăgălaş

Un iepuraş tare drăgălaş

A ieşit în cale,

Cu viteză mare.

Şi-ţi urează neîncetat

S-ai un Paşte Minunat,

Şi … Hristos a Înviat!

Iepuraşul mustăcios

Iepuraşul mustăcios,

E de Paşte norocos.

Nu-ţi lasă cadou în ghete,

Are el alte secrete:

Pasca, oul înroşit,

Cozonacul, mielul fript

Şi un Paşte fericit!

Dorința – de Cristina Neagu

Dragă iepuraș

Mic și drăgălaș,

Eu te rog frumos

Să nu fii fricos

Și să îmi aduci

Multe ouă dulci.

Să le lași în iarbă,

Să le iau în grabă

Și dacă mai poți

Adu-mi două cărți

Cărți de poezii

Scrise de copii.





Iepurașul de Paște

Urechi lungi, codița mică,

Un năsuc, botic, mustăți,

Țopăie ziua întreagă

Și e tare șugubăț.

Are o blăniță moale,

Și e tare frumușel.

O dată pe an el vine,

Cu desaga după el.

Și aduce-n a sa tolba,

La copiii cuminței,

Dulciuri, fructe, jocuri multe,

Și tot ce îți doresc ei.

Nici de ouă el nu uită

Și, de cum sosește-n tindă,

Lasă câte-un oușor,

Să ciocnească toți de zor.

Ati ghicit cine o fi?

Iata, de nu veti ghici,

Raspunsul vi-l dau pe loc:

Este iepurasul Țop!

Iepurașul

Cu sfiala-n ochi si-n pasi,

A sosit un iepuras

Imbracat in haina noua

Si in brate-un cos cu oua.

Cate unul incetisor

Le aseaza binisor,

Printre firele de iarba,

Dar incet, sa nu se sparga.

Vine iepurasul

Iepurica-iepurel

Sta tot anul cumintel.

Vine doar in primavara,

In gradina, de cu seara.

Caci, vezi bine, el cunoaste

Cand e vremea pentru Paste!

Si atunci, de dimineata,

Dupa ce te speli pe fata,

Tu sa cauti in gradina,

Pe sub tufe de sulfina,

Oua rosii, bombonele,

Ciocolata, acadele.

Iepurașul cel isteț

Iepurașul cel isteț

A gătit un coșuleț

Și ne spune tuturor

Ouă să vopsiți cu spor!

La voi am să vin grăbit

Si, dacă nu le-am găsit,

Copilași așa să știți

Bombonele nu primiți!

Dacă vreți să colorați

Pe gânduri să nu mai stați

Orice fel de oușor

Il primesc din mâna lor – mâna copilașilor.

Iepurașul de Paște – de Aurora Luchian

Preocupat, Morcoveata

S-a trezit de dimineata,

Fiindca azi e o zi mare,

Cea mai sfanta sarbatoare.



E Pastele si va zic:

Chiar de e asa de mic,

Trebuie s-ajunga el

Pe la orice prichindel.



Si se-nvarte una, doua,

Pune cozonaci si oua

In cosul lui urias,

Pentru dragii copilasi.



Cum il va cara in spate?

Este greu si tot socoate

Ca nu poate Morcovel

Sa lipseasca azi, chiar el.



Istet, iepurasul nostru

Pune-ntr-un carucior cosu’

Si-o zbugheste, ca-i pacat

Sa se lase asteptat.



Copiii s-au bucurat,

Cu drag l-au intampinat,

Multe daruri au primit,

Oua rosii au ciocnit

Si cu sufletul curat

Au spus: „Hristos a inviat!

Poezii de inspirație religioasă închinate Paștelui

Citește câteva poezii inspirate de tradiția religioasă a Paștelui alături de copii și le vei explica mai ușor, pe înțelesul lor, care este semnificația acestei sărbători.

Hristos a înviat! – de Marin Moscu

Horă-n cer și pe pământ,

Rouă de stele în vant,

Inimi pline de viață

Se aprind de dimineață:

Toata lumea veselește,

Osana în cer vuiește.

Sub a soarelui binețe

Aud preoți dând povețe,

Investesc în noi cuvinte

Năzuințe-n cele sfinte,

Vitejia în voință,

Inima-n dor și-n credință.

Azi la Învierea Mare

Toti suntem o Sărbătoare!

Paștile în sat – de R. Niger

Azi în sat,

Parcă-i ziua mai frumoasă

Și șoseaua-i mai voioasă.

Am plecat acum cu toții,

Și bunicul și nepoții,

La altar, la închinat!

Bucuroși

Ne-am întors, apoi, acasă,

Și ne-am așezat la masă.

Apoi mult ne-am veselit

Și la masă am ciocnit

Ouă roșii!





În ziua de Paști – de Elena Farago

Toți copiii azi se îmbracă

Cu ce au ei mai frumos

Și părinți lor le cântă

Învierea lui Christos.

Și la masă ciocnesc astăzi

Toți copiii cei cuminți,

Ouă roșii și pestrițe,

Cu iubiții lor părinți.

Toți copiii azi sunt darnici

Căci ei știu că lui Christos,

Îi sunt dragi numai copiii

Cei cu sufletul milos.

Și copiii buni la suflet,

Azi cu bucurie dau,

Cozonaci și ouă roșii

La copiii care n-au.

E Paște iar – de Eugenia Bun

Vremea caldă a sosit

Și grădina a-nverzit

Floricele-ncep s-apară

Păsări mii pe cer să zboare

Paștele-l sărbătorim

Pe Domnul Iisus să-L iubim

Că El însuși ne-a iubit

Și în chinuri a murit!

Dar din morți El a-nviat.

Și mântuire ne-a dat.

Domnul Iisus ne învață

Să fim buni și drepți în viață!





Hristos a Înviat – de Eugenia Bun

Doamne ce mare minune

Ne-ai trimis pe această lume

Un copilaș, pe Domnul Iisus

Care pe o rază, vine de sus

Fiu al Tatălui Ceresc

Doamne, Doamne îți mulțumesc!

Pentru că El ne-a iubit,

Pe cruce a fost jertfit

Și a treia zi a înviat,

Păcatele ni le-a iertat

Hristos a Înviat!





La Paști – de George Coșbuc

Prin pomi e ciripit și cânt,

Văzduhu-i plin de-un roșu soare

Și sălciile-n albă floare –

E pace-n cer și pe pământ.

Răsuflul cald al primăverii

Adus-a zilele-nvierii.

Și cât e de frumos în sat!

Creștinii vin tăcuți în vale

Și doi de se-ntâlnesc în cale

Își zic: Hristos a înviat!

Și râde-atâta sărbătoare

Din chipul lor cel ars de soare.

Pe deal se suie-ncetițor

Neveste tinere și fete,

Bătrâni cu iarna vieții-n plete;

Și-ncet, în urma tuturor,

Vezi șovăind câte-o bătrână

Cu micul ei nepot de mână.





Credință, bucurie – de Marin Moscu

Zapada mieilor cum mana

Turmele de nori la munte,

Pastele in sat patrunde

Pe ulite cunoscute.



Umbla grupuri de copii

Pe la casele curate

Si pentru urari de bine

Primesc oua si bucate.



Cozonaci si pasca dulce

Dau bunicile in prag,

Un copil isi duce manzul

Spre campie cu mult drag.



Sarbatoare, Paste, pasari,

Floricele si magie

In zapada mieilor

Sunt credinta, bucurie!